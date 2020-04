Pareja: ¿cómo lidiar con verse 24/7?

Seguramente habrá escuchado que en China, tan pronto levantaron la cuarentena por el COVID-19, muchas parejas salieron de sus casas directamente no a disfrutar del aire fresco, sino a divorciarse.

Y, puede que para su desconsuelo, ni siquiera tenga que preguntar por qué: las ilusiones del amor romántico dicen que vivir pegados el uno al otro es el ideal cuando se está enamorado... pero cuando se hace realidad (ya sea por obligación, como en este caso, o por gusto) qué diferentes son las cosas.

“De verdad, en un momento, creí que no lo soportaba más”, cuenta Stefania, una ingeniera de sistemas de 30 años.

Ella y su novio están pasando la cuarentena juntos, y aunque no tienen hijos, ella se sentía superada por todo lo que debía hacer en la casa.

“Con la imposibilidad de contratar ayuda doméstica, me di cuenta de que él estaba muy poco preparado para hacer su parte en las labores de la casa. Además de que yo debía hacerlo, tenía que trabajar y ocuparme de mis cosas. Eso sin contar con que me quedaba dormida a la una de la mañana y me sentía cansada”, cuenta.

Sin deseos de vivir un infierno indefinido, Stefania le propuso a su novio tomar terapia virtual de pareja. Y funcionó. Su novio comprendió que no se trata de “ayudar”, que si viven juntos debe poner de su parte para que la casa esté limpia, para darle a su pareja y tomar para sí mismo su espacio y para hacer un mayor esfuerzo para que las cosas vayan bien.

Si está pasando por lo mismo que vivió Stefania con su pareja, expertos le cuentan qué puede hacer para que ver a su pareja 24/7 no se convierta en un infierno.