¡Parejas anti San Valentín!

“Los millennials están abordando otras formas de amor. Comenzó con el hecho de no vivir juntos y de no tener hijos y ahora avanza con el hecho de tener relaciones abiertas y poliamorosas”, explica la psicóloga Liliana Sanabria.

Los mitos

Pero, en el amor, ¿la experiencia deja de ser un grado? Los estudios nos dicen todo lo contrario. Haber vivido diferentes relaciones en muchos casos nos ayuda a determinar qué queremos y qué no queremos. También nos ofrece pistas para saber en qué cuestiones podemos negociar o el peligro de realizar determinadas peticiones. Esto no quiere decir que sea necesario tener muchas parejas, sino que no es imprescindible tener una sola.

2. “El amor lo puede todo”.

La mayoría de los cuentos, películas y otros productos audiovisuales hacen referencia a la omnipotencia del amor. El amor puede con cualquier obstáculo, haciendo infinitas a nuestras fuerzas y a nuestra capacidad de aguante. El problema es que son muchas las personas que ven pisoteada su dignidad y aguantan en la relación agarrándose a esta idea.

El amor no lo puede todo. De hecho, no deja de ser un constructo social que podemos rechazar si no conviene a nuestra vida profesional, familiar o individual. No todas las personas están preparadas para tener una relación duradera ni todas quieren o están preparadas para tener un solo tipo de relación.