“Pasivo agresivos”: 5 señales para detectar la violencia silenciosa (Y librarse de ella)

Para Andrea no era tan fácil distinguir este tipo de violencia: su pareja era un hombre culto, educado, estudiado y con mucho don de gentes.

Le habían dicho siempre que la violencia contra la mujer estaba basada en golpes y agresiones físicas por parte de su pareja y en avances abusivos por parte de desconocidos en la calle y de los cuales, por supuesto, había que cuidarse.

“Nunca nadie me dijo que la violencia contra nosotras también son las agresiones verbales, esas palabras que nos minimizan, que nos hacen sentir mal, que estando en un salón nos hacen sentir pequeñas”, cuenta Andrea.

La primera vez ocurrió durante el primer año de su relación: se encontraban en una cena con amigos y su pareja hizo un chiste despectivo sobre las mujeres.

“Me sentí mal, pero no dije nada, me reí. No quería quedar como una exagerada. Lo comenté en mi familia y la mayoría de mis parientes me dijeron que los hombres eran así, que hacían esos chistes bobos, pero que no me lo tomara tan en serio”, cuenta Andrea.

Sin embargo, una de sus tías la alertó: “mijita, eso demuestra quién es este tipo”, cuenta Andrea, “Y tenía razón. Con el pasar de los años seguía haciendo chistes sobre la incapacidad de las mujeres en la academia, en todas las áreas, pero lo hacía sutilmente. Y luego empezó a criticarme más directamente y si yo decía algo, entonces contestaba que era un chiste, que no fuera ‘cansona’ como todas las mujeres”.

La ahora expareja de Andrea es un hombre “pasivo agresivo”: un maltratador psicológico que la hacía sentir humillada aunque no estuviera dirigiéndose, aparentemente, a ella.

Y si bien en este caso se trató de su pareja, existen colegas, compañeros de estudio, hermanos, padres y amigos que ejercen este tipo de violencia.

El llamado es a detenerla.