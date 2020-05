Playlist: Cenas románticas en cuarentena

Así como estamos aprendiendo a estudiar desde casa, a trabajar desde casa y a educar a los niños en casa, ¿por qué no podemos retomar nuestro comedor como un espacio para el romance y la intimidad? En muchas maneras es mejor: a diferencia de los restaurantes, no hay gente chismoseando lo que usted hace; es mucho más solitario y mucho más personal; le da un nuevo significado, uno más alegre, a ese espacio en el que lleva trabajando todo el día; y aunque la comida que haga no llegue a los estándares de un restaurante de cinco estrellas, al menos hay orgullo y alegría de poder servirle algo propio a la persona que ama.