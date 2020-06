Playlist: Hora de despertarse con la mejor música

Esta es una selección de Spotify especialmente hecha para levantar a cualquiera de la cama... y levantar sus ánimos en el proceso. Hay artistas de todos los calibres, como la reina indiscutible del pop actual (al punto de que curó el concierto más grande hecho en livestream para estos días de cuarentena, el espectacular One World: Together at home), Lady Gaga, la “mother monster” que nos trajo éxitos como indisputables como Bad romance, su éxito ganador del Óscar Shallow, y su más reciente y excéntrico éxito, Stupid love. También trae los éxitos de músicos como The Weeknd y su incontrolable energía, el emotivo pop de Taylor Swift y la más reciente colaboración de Sam Smith con Demi Lovato.

Así que, si todo lo que necesita es un pequeño empujón para levantarse de la cama con el pie derecho, solo basta con poner a sonar esta playlist de Spotify.