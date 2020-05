Playlist: La fiesta es en casa

No es tan difícil armar su propia fiesta en casa, para levantar los ánimos con algo de diversión en medio de esta cuarentena: las luces de la discoteca las cambiamos por un par de lámparas, los cócteles finos los convertimos en unas cuantas latas de cerveza, para crear la pista de baile solo hace falta mover los muebles de la sala y, aunque no hay manera de invitar a los amigos (excepto si tiene compañeros de apartamentos), lo bueno de bailar solos es que no hay nadie para juzgarnos. Y el toque final, por supuesto, es la música.