Es increíble pensar que los 80s pasaron hace treinta años, pero que su música se siente tan fresca como siempre: basta con ver a artistas como The Police, una banda que se inventó y reinventó durante esta década, sin miedo a explorar, encontrando inspiración en ritmos que venían desde el estilo punk, el reggae al otro lado del Atlántico y el jazz del corazón de América. ¿El resultado? Una de las agrupaciones más populares de todos los tiempos, con un sonido particular que se siente nuevo incluso tantos años después.

Y de bandas y artistas como ellos estuvo lleno esta magnífica década de cassettes, Ataris y películas de Steven Spielberg.

En esta playlist para pasar los días de cuarentena podrá encontrar la mejor selección del sonido de una de las mejores décadas de la música.

No solo están clásicos de The Police, como Every breath you take (que tiene el honor de ser la canción más sonada en la historia de la radio) o Roxanne, sino que hay una mezcla ecléctica de artistas y estilos llenos de esa vibra ochentera de la que no nos cansamos: el optimismo de Bon Jovi en Living on a prayer; la icónica canción de Simple Minds que acompaña a uno de los mejores momentos del cine de esta década; los clásicos de bandas que llevaban años tocando para ese entonces, como los Rolling Stones, junto al talento de nuevos grupos como Guns N’ Roses.

¡Y por supuesto la vanguardia electrónica de temas como Mr. Roboto y el sonido particular de Shout!