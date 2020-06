Esta playlist captura precisamente esa sensación, que tanto necesitamos que nos acompañe en esta cuarentena para despejarnos la mente del trabajo y las preocupaciones y pensarnos junto al mar caribeño. Desde clásicos de Bob Marley & The Wailers como Three little birds y Is this love? que nunca fallan en sacarle una sonrisa a quien las escucha, hasta artistas como Jimmy Cliff y Gondwana que tienen algunas de las tonadas más animadas que hay en el reggae. Después de escuchar música como esta, no puede uno evitar sentirse calmado, hasta algo optimista en medio de los momentos más abrumadores.