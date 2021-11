Proteína vegetal: qué tener en cuenta para consumirla

¿Quiere cambiar su alimentación a una sin animales o sin productos derivados o simplemente quiere reducir su consumo de carne, pero le preocupa no ingerir las proteínas suficientes o que estas no sean completas? Que no cunda el pánico, a continuación, expertos le cuentan lo que debe saber sobre la proteína vegetal.