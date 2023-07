¿Quiere tener una piel y un cabello de ensueño? Estos nutrientes no pueden faltar en su dieta

Ella afirma que el estado de la piel y del cabello se ve afectado por la dieta, la edad y las condiciones ambientales. “Hay algunos de estos factores que no se pueden controlar, como el envejecimiento o el clima, pero se puede cuidar lo que se come para favorecer la piel y el cabello”.

Vitaminas A, C y E

Si bien la proteína es esencial para lograr un cabello y una piel saludables, las vitaminas con sus propiedades antioxidantes, tales como las vitaminas A, C y E, también son fundamentales. La deficiencia de cualquiera de estos micronutrientes puede afectar la salud de la piel que fácilmente muestra los efectos del daño oxidativo, y los antioxidantes han demostrado ser excelentes en la protección de la piel contra este tipo de daños.

-Vitamina A: Existen dos tipos: los retinoides (vitamina A preformada) y los carotenoides (provitamina A). El hígado convierte ambos tipos en retinol, el cual estimula la producción de nuevas células cutáneas y evita la caída del cabello. Se deben consumir frutas y verduras ricas en pigmentos amarillos y rojos que son buenas fuentes de vitamina A, así como las verduras de hoja verde.

-Vitamina C: Es esencial para que el cuerpo pueda producir naturalmente su propio colágeno. Cuando existe una deficiencia de vitamina C, se produce colágeno inestable, que proporciona un marco estructural débil para la reparación de los tejidos. La vitamina C también juega un papel importante en la formación de ciertos lípidos que ayudan a reconstruir la epidermis, la capa externa de la piel, cuando se daña. Se deben consumir frutas cítricas, tales como la naranja y el limón, los pimentones, frutillas, brócoli y el kale que son buenas fuentes de vitamina C.

-Vitamina E: Funciona como un antioxidante que rompe cadenas, debido a su capacidad de expulsar rápidamente a los radicales antes de que puedan reaccionar con otros lípidos, poniendo así fin a la propagación de los procesos oxidativos en las membranas. Además, la vitamina E ayuda a fortalecer la función protectora de la piel. Se deben consumir semillas de girasol, almendras, maní, zapallo y el pimentón rojo que son excelentes fuentes de vitamina E.

La directora de Capacitación Mundial sobre Productos de Nutrición de Herbalife aconseja tomar un multivitamínico diario como una buena forma de asegurar que se le está brindando a la piel los micronutrientes que necesita para tener un aspecto saludable.

También sugiere probar alimentos y suplementos ricos en colágeno, que es una proteína que se encuentra en la piel, el cabello, las uñas, los huesos y las articulaciones. El colágeno ayuda a mantener la elasticidad y la firmeza de la piel, así como a fortalecer el cabello y las uñas. Algunos alimentos que contienen colágeno son el caldo de huesos, el pescado, el pollo, los huevos y los lácteos. También existen suplementos de colágeno en polvo o en cápsulas que se pueden agregar a las bebidas o los alimentos.

“Recuerda que la piel y el cabello son reflejo de tu salud interna, por lo que debes cuidarlos desde adentro con una buena alimentación y desde afuera con una adecuada hidratación y protección solar”, concluye Laura Chacon-Garbato.