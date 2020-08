Quiero pareja... ¡solo para el fin de semana!

¿Quién no extraña el “arrunchis” los días en los que llueve entre semana? Pero también: ¿Quién no está feliz de poder estar en pijama todo el día sin que haya otra persona que quizá no esté de acuerdo y lo manifieste? Pues bien, ese es el dilema de tener o no tener pareja... ¿Pero y si la pareja solo fuera para el fin de semana? Expertos le cuenta sobre esta nueva forma de romance.