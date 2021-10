Relación abierta o poliamor:

La plataforma Gleeden realizó una encuesta a nada menos que a 15 mil 211 usuarios de su plataforma, entre quienes se encuentran hombres y mujeres que buscan vivir una aventura del tipo canción de salsa de comienzos de los noventa.

Pero lo cierto es que los millennials, sensibles como son, consideran la infidelidad un desacierto y están listos para poner las cartas sobre la mesa: antes que el engaño, es mejor otro tipo de relación si la monogamia no está funcionando.

Para Daniela, una bumanguesa de 39 años que trabaja como ejecutiva de cuentas, la monogamia llegó a convertirse en una prisión.

“Viajo mucho y siempre hay colegas atractivos y que viven en otras ciudades. Al principio me negaba a esta atracción y me sentía muy mal porque me enseñaron que la monogamia era lo único, sobre todo para las mujeres”, cuenta Daniela.

Por su parte, su esposo, médico de profesión, había sido perdonado en su matrimonio de diez años por una aventura que no pasó a mayores.

“Lo descubrí porque la mujer le mandó un mensaje que yo vi. Lo confronté, hubo melodrama, lo perdoné, pero comprendí que había sido muy bobita”, explica.

Daniela, en adelante, aceptó un par de propuestas de colegas, “pero luego me sentí mal: me va bien con mi esposo, nos entendemos, no me gusta el engaño, pero tampoco quiero dejar de salir así sea un ratico con otros colegas. Confesé y aunque al principio reaccionó como el típico macho, después comprendió que podíamos tener una relación abierta”, concluye Daniela.

Dice que apenas están comenzando y no sabe cómo terminará, además, está el tema de la pandemia y el hecho de que no pueden “enrollarse” con cualquier persona, pero Daniela espera que, de esta manera, se sienta más plena y también su esposo, en su relación de pareja.

Sin duda, no es fácil considerar otro tipo de relación diferente a la monogamia, pero lo cierto es que estar sexualmente o emocionalmente con una sola persona mucho tiempo no funciona para todos... ni para todas.

Si cree que llegó el momento de considerar otro tipo de relación, expertos le cuentan lo que debe saber sobre este tipo de romances nada convencionales.