Respirar profundo le ayudará a aquietar la mente y el cuerpo, a tomar conciencia de que ya va a empezar a realizar un trabajo o una actividad.

¡No pierda el tiempo!

Tenga en cuenta que esta situación, por compleja que sea de llevar, es una oportunidad para hacer cambios de forma y de fondo en su vida. Aproveche el tiempo para cumplir con su trabajo o estudio, pero también para nutrir su cuerpo, su mente y su alma.

– Silenciarlo todo: constantemente vivimos en un mundo lleno de ruido, esta es una buena oportunidad para practicar el silencio, para dedicarle tiempo a la meditación, la relajación o la oración. “Sí o sí requerimos entrar en ese silencio, en estado de calma, de aprender a escucharnos”.

– Practique la austeridad: es empezar a mirar qué bienestar me genera lo que tengo y qué no lo hace. Empezar a vaciar para que eso no me incomode. Ordenar, desprenderme, salir de aquello que me estorba y darle valor a lo que tengo y lo que no.

– Trabajar el cuerpo: Más allá de ir al gimnasio o practicar algún deporte, es tomar conciencia del cuerpo, saber que vamos a estar mucho más tiempo en casa, y que debemos aprender a movernos en el espacio de nuestro hogar. “Hacer yoga, meditación, un estiramiento básico, en cualquier momento del día, o pausas activas, es importante”.

– Sea agradecido: coma lo necesario, la cantidad que le corresponde y en el momento que es. No podemos salir todos los días al mercado, es momento de aprender a optimizar los recursos de la casa.

– Desahóguese: tenga un cuaderno a la mano para escribir todos sus sentimientos, es un bonito ejercicio para soltar toda esa energía negativa que recolectamos durante el día.

Evite al máximo estar pegado al televisor. Si antes dedicaba tres horas a ello, ahora hágalo solo una hora, en el tiempo restante puede leer, pintar o desarrollar un arte.