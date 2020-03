La incertidumbre, un estilo de vida

Pablo dice que la incertidumbre es el estado de su vida. Y no le teme, la abraza por completo y para cualquier otra persona es fácil preguntarse: cómo lo hace. Para muchos la seguridad es lo más importante, pero para Pablo es un aliciente. Desde niño sabe lo que es vivir un día a la vez. Y esperar para ver qué pasa.

“Especialmente en ese entonces que no conocíamos el panorama entero de mi condición, cada crisis era una hospitalización. Mi mamá cuenta que cuando yo entraba a la Reina Sofía, en Bogotá, para que me hospitalizaran, me conocían desde las enfermeras a los doctores. Le tengo una aversión increíble al gas anestésico olor a cereza (no se qué me pasó de chiquito con eso) y hubo momentos en los que lo que más me dolía era perderme algo como la fiesta de un amigo, o un viaje, o una función de las obras del teatro. Creo que a mi se me olvidan las partes médicas, pero no las emocionales y sociales”, dice Pablo.

¿Qué era lo más difícil en ese aspecto?

“Ese madurar biche. No sabría cómo más explicarlo. No es de sabiduría o crecimiento, era un despelote de esa doble vida, una en la que estaba en una cama con un televisor viendo Discovery Channel mientras me ponían algo por la vena, para salir a la clase de música o de inglés en el colegio, así como si nada”, explica Pablo.

Así es la infancia de un niño o niña que padece una enfermedad rara. Uno de los principales retos al que se enfrentan los pacientes con enfermedades huérfanas es la falta de información y conocimiento acerca de su condición. Este desconocimiento también se da en los niveles primarios de atención, lo cual dificulta el proceso de diagnóstico. A esto se suma el desconocimiento sobre los derechos que tienen estos pacientes y que están consagrados en la legislación colombiana (Ley 1392 de 2010 y Ley 1751 de 2015).

El no contar con redes de atención integrada les dificulta la vida a los pacientes y sus familias, pues muchas veces deben asumir costos adicionales en aspectos como transporte para desplazamientos, consultas particulares, entre otras.

“Vivir para contarla”

Fue así como para el año 2000, por las oportunidades laborales que se le presentaron a su papá y, también, en busca de un diagnóstico para su enfermedad, se establecieron en Venezuela. Y aunque ya está diagnosticado y en tratamiento, Pablo debe convivir con los síntomas.

“Ahorita cargo la insuficiencia adrenal, el hipoparatiroidismo, la diabetes tipo 1, falta de B12. De toda la vida he tenido la hormona de crecimiento dañada y unas dos veces se me ha aparecido la hepatitis autoinmune. Creo que me han tocado tantos que van y vienen. Tenemos fólderes y resúmenes listos cuando toca ir a una cita con un doctor nuevo o si me hospitalizan”, cuenta.

En 2009 sus padres viajaron a Washington, Estados Unidos, pero fue en Nueva York donde encontraron finalmente al médico que lo diagnosticó.

A partir de entonces, aún con la incertidumbre de no saber qué síntomas tendrá mañana, Pablo vive. Sí, sin conocer lo que vendrá.

“Lo raro es que ese es el estado que más me gusta. Es eso de que una crisis aparece en cualquier momento. La vida se acaba en cualquier momento. Y como que hay pocas veces que realmente me estreso. Estando en Cambridge, con el programa de la universidad, fuimos a un sitio con unos campos bellísimos, dentro de unas rejas para llegar al lugar. De regreso yo me quedé, creo que a dibujar algo, y habían cerrado las rejas ya para ese momento, y yo con todos mis problemas de salud y me encaramé dos rejas privadas que le pertenecían a los campos de juego de los “colleges” de Cambridge, y llegué como si nada al apartamento”, cuenta Pablo.

Pablo estudió Integrative Studies, un programa de varias disciplinas, con énfasis en educación de inglés, y con un “minor” de justicia social, en la Universidad de Oxford. Y en la Universidad de Cambridge estuvo dos semanas durante la maestría en Educación Secundaria -Curriculum e Instrucción.

Y, además, trabaja en una tienda de Lego, la tienda de su juego favorito en la infancia.

¿En qué momento decide que a pesar de la incertidumbre quiere hacer cosas y muchas?

“Mi jefe de la tienda de Lego me regañó porque dijo que mi cerebro nunca se relajaba. Y de verdad es así, siempre tengo veinte ideas en la cabeza y tal vez acabo unas dos. En ese instante, por ejemplo, me estaba gozando la locura, pero también que por quedarme vi el atardecer, sentía esa brisa de la noche, le podía sacar provecho al cuento en un futuro escrito... Neil Gaiman (mi autor favorito) dijo que no le preste atención uno nunca a la gente que le dice qué es posible e imposible, porque si no sabemos lo que es imposible entonces todo se vuelve posible. Bajo el marco de mi enfermedad, claro, pero eso es parte de lo divertido del desafío. Como armar con Lego sin cortar o pintar piezas, el tener que inventarse algo dentro de unos parámetros”, dice Pablo.

¿Qué mensaje quiere transmitir al hablar de las enfermedades huérfanas?

“Que se nos conozca. Que nuestras familias acepten nuestra realidad sin que sea motivo de susurros como si fuese un secreto oscuro. Que nuestro valor no sea sólo porque investigando algunas enfermedades raras se pueden curar algunas más comunes (por ejemplo, investigar la mía puede ayudar a tratar la diabetes tipo uno). No es encontrarle significado a nuestra condición, pero es encontrarle significado a la existencia”, explica.

¿Y qué mensaje le daría a las personas que tienen una enfermedad de este tipo?

“Que los veo, a cada uno de ustedes. Que no les voy a mentir y decirles que la cosa se pone fácil, o que toca que sonrían y le echen verraquera, porque hay momentos en los que uno se quiere derrumbar. Quiero que sepan que sucederá eso, y que por eso sí necesitan levantarse, que pueden contar con sus hermanos y hermanas, incluyendo este de acá, para que nos levantemos juntos”.