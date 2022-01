Si una de sus metas este 2022 es hacer deporte, debe saber esto

Al inicio de cada año las personas solemos ponernos nuevas metas y retos que esperamos cumplir a lo largo de los 365 días. Entre ellos, el más común es hacer deporte o entrar al gym, por ello es muy importante entender la importancia del consumo de proteína para ver los resultados esperados.

Entonces, ¿Para qué sirve el consumo de proteína?

El cuerpo humano necesita proteínas para su correcto funcionamiento, desarrollo y rendimiento y más cuando se ha producido un desgaste en los músculos por el entrenamiento. Sin embargo, nuestro cuerpo no sintetiza todas las proteínas por sí solo, por lo que es necesario consumirla directamente a través de la ingesta, para reconstruir y regenerar el tejido muscular.

Es decir que la proteína cumple un rol fundamental cuando se practican deportes o se hace algún tipo de ejercicio, ya que repara las pequeñas rupturas fibrilares de los músculos, generadas por el entrenamiento. Por esto se necesita la proteína, para cubrir esas fibras lesionadas y que pueda haber crecimiento de musculo.

Adicionalmente, el consumo de estos aminoácidos esenciales permite el correcto rendimiento físico, la adaptación al ejercicio y mejora la práctica deportiva, generando anabolismo, que es, básicamente, la construcción del músculo, evitando su desgaste y ayudando a la pronta recuperación de una lesión.

Sin embargo, Farid Naffah, fundador de ProScience, explica que así no se haga ejercicio, es importante el consumo de proteína a diario, ya que: “la proteína es del pilar metabólico en la pirámide de distribución de macronutrientes (proteínas, carbohidratos, grasa) y la necesitamos día a día. No obstante, es el macronutriente más “esquivo” en la dieta, pues el mundo moderno está plagado de grasa y carbohidratos, pero de proteína muy poco; motivo por el cual el consumo diario de proteína no solo es bueno, sino además necesario.

¿Cuándo se debe consumir la proteína?

Farid afirma que se debería consumir en cada comida, pero al hablar de ejercicio, es preferible que se haga en algún periodo cercano a una sesión de entrenamiento, pues estudios recientes han demostrado que la ventana anabólica puede durar hasta 24 horas después de hacer ejercicio. De esta manera, se facilita la reparación muscular y se incrementa la fuerza después del ejercicio físico.

El cálculo de cuanta proteína necesita cada organismo depende de algunos factores como: edad, condición física y fuente de la proteína. Pero usualmente se dosifica de la siguiente manera:

Persona sedentaria: de 1.2 gr. a 1.8 gramos por kilo, al día

Persona activa: de 1.4 gr. a 2 gramos por kilo, al día

Deportista de alto rendimiento: 1.6 gr. a 2.4 gramos por kilo, al día.