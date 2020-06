Síndrome del trabajador “quemado”: ¿cómo manejarlo?

El término “burnout” es un término relativamente nuevo, acuñado por primera vez en 1974 por Herbert Freudenberger, en su libro “Burnout: The High Cost of High Achievement”, algo así como “Quemado: el alto costo del éxito”. Originalmente definió el agotamiento como “la extinción de la motivación o el incentivo, especialmente cuando la devoción a una causa o relación no produce los resultados deseados”. Foto: Feepik/VANGUARDIA