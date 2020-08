¿Solo en casa? Así puede cuidar su salud mental

La convivencia sin duda es un gran reto: cómo ajustar los horarios para trabajar y encargarse de la casa, cómo dividirse las tareas, ¡qué hacer si alguien en la familia no respeta el espacio!, cómo manejar los desacuerdos y un montón de cosas más agregan esa “pizca” de sal al día a día en cuarentena.

En un primer momento es fácil pensar: qué delicia estar solo en casa, estar todo el día en pijama y hacer lo que sea sin dar explicaciones.

Pero con el paso de los días y la necesidad de estar en casa el mayor tiempo posible para evitar la propagación del COVID-19 la soledad va haciendo mella y convirtiéndose en caldo de cultivo para la depresión y la tristeza.

Socializar a través de la tecnología es necesario y la mejor opción, pero además de trabajar es importante que ocupe su tiempo en actividades que despejen su mente de aquellos pensamientos intrusivos que nos abocan a sentirnos mal y a que la vida se nos haga más difícil de lo que, de por sí, ya puede ser la situación.

¿Y qué hacer solo en casa?

Puede que estar solo en casa no se preste para actividades que es mejor hacer entre amigos o con la familia, pero, por otro lado, estar solo le permite cantar, saltar, bailar sin tener que encerrarse en un cuarto o rendir cuentas a nadie.

El coach Fernando García le ofrece sus recomendaciones:

Colorear. La Universidad de Lesley, en Cambridge, Massachusetts, encontró que colorear mandalas o dibujos, por ejemplo, conducen a un estado meditativo que ayuda a reducir la ansiedad. ¡Y es divertido! Puede acompañar esta actividad con su música favorita y cantar sus canciones favoritas.

Hacer yoga. Si el cuerpo duele es posible que se sienta irritado y ansioso, así que vale la pena ayudar a los músculos a relajarse. El yoga, además de ser una de las mejores técnicas para estirarse, también le será de utilidad para liberar su mente de pensamientos que contribuyen a la ansiedad. Los estudios han demostrado que el yoga puede mejorar su estado de ánimo, reducir el estrés y la ansiedad y aumentar su autoestima. Un estudio del Feinstein Institute for Medical Research, de New York, encontró que a través de la respiración se mejora la atención, la memoria o el control emocional.

Escuchar música y cantar. ¿Ha visto esos videos virales de personas cantando en cuarentena? Se ha demostrado que cantar mejora la salud mental y el sentido de pertenencia de las personas. ¿No le encanta cantar? Bueno, escuchar música en familia puede ser un poco complicado si no a todos los integrantes les gusta la misma música, pero en soledad tendrá más libertad de escoger sus canciones preferidas. Y esto es muy positivo para su estado de ánimo. Escuchar música puede ayudarnos a superar las experiencias estresantes: un estudio de la Universidad de California con pacientes con cáncer encontró que la música reduce la ansiedad y el dolor, al tiempo que mejoraba el estado de ánimo de las personas.

Cine alternativo y lectura. Una cita con usted mismo no estaría nada mal. Haga sus crispetas, consiga su bebida favorita y organice su agenda para disfrutar de cintas que reten su atención. No se valen comedias románticas ni sus películas favoritas, las que ha visto más de cuatro veces, la idea es que vea un cine nuevo que llame por completo su atención y lo distraiga por completo de sus pensamientos. Así mismo, no está de más que de un vistazo a los libros que podrían llamar su atención y, así mismo, organice para usted un espacio agradable, con buena luz, y sumérjase en el placer de la lectura.

Practique la gratitud. En soledad es cuando más oportunidad tiene de reflexionar acerca de todas aquellas cosas de las que puede disfrutar en su vida mientras que otras personas no pueden hacerlo. No se trata d que se sienta culpable, al contrario. La idea es reconocer lo afortunado que es a pesar de las circunstancias. La psiquiatra Mónica Taylor Desir, de Mayo Clinic, explica que esta práctica “cambia nuestro enfoque de ira, resentimiento y envidia a emociones más positivas y aumenta la sensibilidad neuronal en áreas del cerebro asociadas con el aprendizaje y la toma de decisiones que pueden contribuir a mejorar la salud mental con el tiempo”.

La cultura para alegrar la vida

Juan Camilo Vergara, historiador y cofundador de Ilustre.co, la cultura es una ciencia que cada día cautiva a más generaciones y que está transformando vidas en esta coyuntura, por lo cual su aporte se orienta en las siguientes direcciones: