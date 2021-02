$!Tapabocas, ¿cómo usarlo correctamente? Conozca las nuevas recomendaciones

El anuncio del lunes por parte del Gobierno Nacional sobre la llegada del primer lote de vacunas al país nos llena de esperanza en esta lucha contra la COVID-19... pero eso no significa que el tapabocas esté cerca de desaparecer.

De hecho, cuando se produjo la llegada de las vacunas, el presidente Duque afirmó que “Depende de nosotros que en este proceso de vacunación no bajemos la guardia. La llegada de las vacunas no significa que terminó el tapabocas. Seguimos usando el tapabocas, seguimos con distanciamiento físico, con los protocolos de bioseguridad y seguimos también evitando las aglomeraciones, para que combinemos las soluciones de prevención no farmacológicas con la distribución exitosa de estas vacunas en el territorio nacional”.

En un artículo publicado por la Universidad de los Andes, el médico epidemiólogo y profesor de la Facultad de Medicina, Luis Jorge Hernández, señala que la vacuna es solo parte de la solución y que puede que pasen algunos años antes de que dejemos atrás el distanciamiento físico.

Y el tapabocas.

Sin embargo, muchas cosas se han dicho sobre su uso correcto... y en muchas más ocasiones hemos visto ejemplos de su uso incorrecto.

Tras las últimas recomendaciones de bioseguridad sobre usar doble tapabocas, siempre es importante conocer cuál es el uso correcto del tapabocas.