“Tosh Fest” 2020, el primer festival Carbono Neutro en Colombia

Las actividades de cada día se activan a las 4 de la mañana y estarán disponibles en cualquier horario durante la semana y por un mes completo, en el sitio web www.tosh.com.co los visitantes podrán crear su propia agenda de acuerdo a sus intereses. El Tosh Fest digital es gratuito y no requiere inscripción previa.

Tierra: Charla Compostaje

La Yoguini, maestra de yoga certificada (RYT) con Yoga Alliance. Alexandra Salzedo, más conocida como La Yogini, es maestra de yoga y meditación. Lidera Certificaciones y Retiros de Yoga en Marruecos, Bali, India y Tayrona. Su amor por los rituales, el herbalismo, los cristales y la terapia vibracional son elementos que hacen vibrar cada una de sus sesiones con una magia particular.

Agua: Meditación con Cuencos

Daniela de Mari, Cantante de música cuántica, se ha formado como maestra de Yoga de la Voz siendo una herramienta holística para el redescubrimiento personal, y también en el estudio de lenguas extranjeras y culturas étnicas como el despertar de las memorias que conectan al ser humano con sus raíces, razón por la cual es considerada como una “Soprano Transformacional” entregando grandes conciertos de Sanación alrededor del mundo. De igual manera, su música es una co-creación que comparte con un equipo extraordinario de músicos exclusivos bajo la producción y dirección del compositor y pianista colombiano Orlando Sandoval, con quien ha desarrollado sus grandes éxitos discográficos como “Soplo de Vida”, “Awakening” y su más reciente lanzamiento “Moondancer”.

Vida: Concierto de Cierre

Catalina Botero Bailarina, certificada como profesora de danza, creadora del programa “Play and Dance kids” y “Flow for the soul”. Directora y fundadora de la Academia de Danza Play Dance Colombia. En constante búsqueda de métodos de autoconocimiento y liberación.

Baila para La Vida, un recorrido por los elementos para balancear nuestra energía vital y vibrar mucho más alto.