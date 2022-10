Tres tendencias de maquillaje para Halloween

Como una hermosa sirena.

Escoger el estilo de seres mitológicos para estas celebraciones es una gran idea y más si hablamos del look de una sirena, un personaje que siempre está en tendencia. Para lograr un maquillaje de sirena perfecto debe enfocarse en unos ojos que profundicen y atraigan miradas, utilizando sombras de colores con tonalidades oscuras e impactantes.

I like to Mauve it, Mauve it! eyeshadow palette de essence es una paleta de sombras con tonalidades frías en mates y brillantes de una larga duración y con alta pigmentación que le recomendamos para alcanzar este efecto.

Además, no olvide que un must para tener el mejor look de sirena es el glow que le ayudará a brillar y destacar.

Elija diferentes tonos de iluminadores, le recomendamos Choose Your Glow highlighter palette de essence, una paleta en tonos bronce y ultrabrillantes de alta pigmentación. También puede aplicar unos toques en cuello y escote. El tono To Be Fair del STAY 8h Matte liquid lipstick será el complemento perfecto.