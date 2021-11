Tres tips para unas cejas perfectas

El microblading ha sido una tendencia desde hace varios años y es la técnica favorita de muchas cuando se trata de hacerse las cejas porque parece que llevas maquillaje 24/7. Sin embargo, es un tratamiento para personas no tan jóvenes, además de que, por su precio, no es tan accesible de realizar y mantener e incluso si no acudes con un experto, ¡puede dañar su piel!

Si prefiere maquillarse las cejas a diario, pero no sabe qué producto elegir entre tantas variedades en el mercado, Yanina Seifermann, Product Manager de essence, comparte algunos consejos que le funcionaron cuando inició en el mundo del maquillaje.