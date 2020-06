Los papás en esta cuarentena vivieron muchos cambios que desafiaron ese estereotipo de ser solo el proveedor de la familia: muchos aprendieron (¡Y con gusto!) a cuidar a los hijos e hijas y compartir de manera equitativa el trabajo doméstico y ¡qué bien que lo hicieron! Ya que fue fundamental para mantener la familia alejada del caos. Y lo más interesante y bonito que pudo haber traído esta cuarentena es que los papás comprendieron que la responsabilidad de la crianza no es solo de mamá: que para que los niños crezcan realmente felices tanto él como ella deben involucrarse activamente en esa aventura de formar un pequeño ser para convertirlo en una persona valiosa para nuestra sociedad. Con estos cambios que ha traído este tiempo en casa, este día del padre será sin duda diferente y especial. Hoy es un día para celebrar con papá, para compartir tiempo con él y escuchar sus historias... ¡y también todos sus aprendizajes durante esta cuarentena!

Lo que opinan los papás

Carlos Moreno

Como papá en esta cuarentena a Carlos Moreno le ha ido muy bien: luego de señalar por muchos años que no tenía tiempo para nada, ahora ha podido dedicarse a su familia y a sí mismo. “Eso me ha hecho mejorar y tomar la vida más tranquilamente, he podido compartir más tiempo con mis hijos, muchas veces durante mucho tiempo no había comido con mis hijos en el mismo comedor y ahora compartimos desayunos, almuerzos”. Carlos tiene un hijo de 23 años y una hija de 26 con quienes ha compartido videojuegos. También ha estado mucho más cerca de su esposa. ¿Y cómo piensa celebrar? “Planeo celebrar con mi esposa y mis hijos, siempre me tiene sorpresas, siempre la hemos pasado juntos. Lo más importante es el amor que le profesan a uno, compartir con ellos. El día de la madre y del padre es todos los días, en unión y con un almuerzo especial. Me llevan un desayunito en las mañanas. Y ver cómo esta cuarentena nos puede ayudar a cambiar porque esto nos dejó a todos golpeados de una u otra forma y tenemos que salir adelante. Nos tenemos que reinventar”.

Junífero

“Afortunadamente, de un tiempo acá tenía una buena parte de mi trabajo como teletrabajo. Realmente nos ha ido bien, obviando la parte financiera. Para muchos tenemos un hogar ideal porque mis hijos son obedientes, son buenos muchachos, son hacendosos, están siempre pendientes de algo que para nosotros es clave en el hogar que es hacer cosas productivas. Sin embargo, ya cuando es “full time”, Junínefo asegura que las cosas se complican pues la cuarentena genera cansancio en los jóvenes, pero cuenta que, como padre, ha sabido sortear estos inconvenientes con sus hijos: “Cada día es un reto nuevo y cada día hay una solución”. Junífero asegura que en los temas del hogar, se ha puesto también el delantal, como debe ser: ha aprendido a cocinar. “Lo que sí no he podido aprender es a lavar. Ya aprendí a pegar botones, pero la cocina sí es fundamental. Afortunadamente, desde hace tiempo venía cocinando, entonces ahí nos turnamos la hechura del almuerzo que es lo más pesado. El desayuno si me lo hace mi esposa porque yo madrugo a trabajar con la radio y la comida sí sálvese quien pueda cada uno se prepara su cena”. ¿Y cómo se están preparando para el día del padre? “Usualmente para mí todos los días es el día del padre y todos los días en este hogar son el día de la madre. Todos los días nos decimos cosas bonitas, nos reunimos, siempre hay fraternidad. Obviamente tenemos conflictos como en todos los hogares, pero los hemos sabido sortear de maneras increíbles que Dios siempre nos da la fórmula para resolverlo”. Eso sí, a pesar de estar en casa, Junífero no se resigna a no recibir algún detalle de su hijos en este día del padre. “Esperamos es poder seguir reuniéndonos en familia, seguir teniendo el amor de mis hijos, el cariño de mi esposa. Y de plano a todos los padres les deseo lo mejor de lo mejor y bueno, la verdad es que uno sí espera la sorpresa, sí cualquier detalle es bien”. Finalmente, Junífero tuvo tiempo para bromear: “yo acompañé a mi esposa a comprarme mi regalo, yo la vi la comprándome un lapicero de dos mil pesos y el señor de la tienda le dijo: señora, ¿se lo envuelvo para que sea una sorpresa? Y ella le dijo: no, de todas maneras será una sorpresa porque él está esperando un reloj”.

Carlos Contreras

Como chef que se respete, Carlos Contreras pasará este día trabajando: “el día del padre al igual que el día de la madre son, para nosotros los chefs, días de mucho trabajo, donde desde primeras horas estamos al frente de los fogones y más en mi caso que tengo un restaurante de desayunos. Solamente en las horas de la tarde o de la noche puedo celebrar con mi esposa y con mi hija y celebrarlo con mi papá en la distancia también”. Carlos cuenta que en familia harán una reunión por zoom, pedirán un domicilio y compartirán una comida para pasar bien “chévere” este día del padre. Así mismo, con su trabajo, Carlos espera hacer felices a otros papás: “esperamos hacer felices a los papás que nos han encargado la tarea de la comida, trabajar fuertemente para que todos los papás disfruten con su familia y ya en la noche celebrar también”. ¿Y cómo le ha ido como papá en cuarentena? “La verdad los primeros días fueron de mucha reflexión estando en casa y como tocó cerrar los restaurantes estuvimos todo el tiempo en casa disfrutándola ya que es una bebé y normalmente por el trabajo no paso tanto tiempo en casa, entonces esta cuarentena me sirvió”. Sin embargo, la nota triste de esta temporada es que Carlos está separado, debido a distanciamiento social, de sus otros hijos, y por eso esta fecha será un agridulce.

Piter Albeiro