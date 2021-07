Vacaciones, un momento ideal para cuidar del amor en pareja

“Pero esta semana que hemos estado juntos todo el tiempo no ha sido lo que esperaba: peleamos por el orden de la casa, por las actividades de los niños... en realidad no hemos estado llevándonos bien”, explica ella.

No es porque las vacaciones nos lleven a fracasar en el amor, sino porque tenemos más tiempo para pasar en pareja.

Test: ¿Cómo está su relación de pareja?

El psicólogo Francisco Moreno le ofrece este test para que de un vistazo al estado de su relación:

1. Se divierte con su pareja, aún haciendo cosas cotidianas?

A. Muchas veces.

B. Algunas veces.

C. Pocas veces.

2. ¿Siente que su vida en pareja ha caído en la rutina?

A. Pocas veces.

B. Algunas veces.

C. Muchas veces.

3. ¿Depende de su pareja o su pareja de usted para resolver problemas cotidianos?

A. Pocas veces.

B. Algunas veces.

C. Muchas veces.

4. ¿Piensa que su pareja (salvo algunos defectos que puede tolerar) es lo que siempre soñó?

A. Muchas veces.

B. Algunas veces.

C. Pocas veces.

5. ¿Sospecha (con algunos indicios claros) que su pareja le puede ser infiel?

A. Pocas veces.

B. Algunas veces.

C. Muchas veces.

6. ¿Puede afirmar que su pareja le ama de verdad?

A. Muchas veces.

B. Algunas veces.

C. Pocas veces.

7. ¿Expresa sus gustos, necesidades o sentimientos a la otra persona?

A. Muchas veces.

B. Algunas veces.

C. Pocas veces.

8. ¿Tiene usted al menos un espacio a la semana para dedicarse a usted mismo/a?

A. Muchas veces.

B. Algunas veces.

C. Pocas veces.

9. ¿Su relación de pareja hace que su estado de ánimo cambie continuamente de manera negativa?

A. Pocas veces.

B. Algunas veces.

C. Muchas veces.

Respuestas:

Mayoría A: las cosas van muy bien y estas vacaciones son un buen momento para seguir cultivando esta relación. Puede que haya algunos quiebres, pero lo importante es trabajar en ellos para resolverlos.

Mayoría B: la relación va más o menos y es bueno que haga un análisis individual y luego con su pareja para saber si la balanza se inclina más de un lado que de otro. Si no abordan el problema, pronto se convertirá en una mala relación o en una insatisfacción de su parte.

Mayoría C: las cosas no van bien y es momento de afrontarlo. Puede que sea difícil en el contexto trabajar en la relación, pero si es momento de terminar, busque estrategias con su pareja para que ese final sea amistoso. Si no es posible, es mejor que piense en cómo abandonar esa relación.