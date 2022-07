Atollado de Pato, premiado como la mejor receta de Colombia

Nataly no fue la única ganadora. Los otros cinco participantes también fueron reconocidos con premios económicos, regalos de aliados estratégicos de la marca Oster y con las palmas del público vallecaucano que los acompaño durante la final. La votación del jurado (80%) y del público colombiano (20%) que registró más de 18 mil votos por sus favoritos a través de la app Oster, calificó a los participantes de la siguiente manera:

-Segundo puesto: Tapado de viudo de capaz. Por Luis Felipe Viveros (Santander de Quilichao, Cauca). Este joven caucano lleva cocinando desde los 12 años con la ayuda de sus padres, y su primera receta fue el tapado de viudo de capaz, una versión particular de una de las preparaciones más tradicionales de pescado del interior del país, una tradición familiar de los domingos en su casa. “Mi padre siempre me inculcó que tenía que hacer las cosas lo más correctamente posible, muy organizado, y me decía que todas las cosas eran con armonía y mucha dedicación”, dijo Luis Felipe.

-Tercer Puesto: Langostinos con crema de chontaduro y arroz de coco. Por Jonathan del Campo Manzano (Tuluá, Valle). La inspiración de este joven vallecaucano va más allá de una simple alusión a su tierra. Por ejemplo, el chontaduro remite a sus tiempos de escuela y a su capacidad de investigación. “Resaltar el chontaduro significa apoyar la economía de nuestras comunidades indígenas y afrodescendientes de nuestro Pacífico colombiano”, asegura Jonathan, que combina el exquisito sabor de los langostinos apanados y preparados con una freidora de aire Oster con salsa de esta fruta exótica y un clásico arroz con coco.

-Cuarto puesto: Chuleta valluna. Por Mateo Jiménez López (Cartago, Valle).

-Quinto puesto: Sopa de pescado, por Diana María Bonilla Segura (Cartagena).

-Sexto puesto: Sandwich colombiano de trucha, por Alejandra Arboleda (Bogotá).

Nataly es la sucesora de Nercy Viviana Hurtado, quien se llevó el gran premio del Reto Oster Sabores de Colombia en 2021 con su receta de “Sancocho de Pata, del Patía para el Mundo”. El premio le dio a esta chef de Palmira (Valle) la oportunidad de abrir junto con sus hermanos el restaurante “Paprika & Friends” en su ciudad de origen. “Gracias a Oster tuve la oportunidad de continuar cumpliendo mis sueños de promover y resaltar la gastronomía de mi tierra, no sólo a través de mi negocio, sino también seguir enalteciendo nuestra gastronomía tan rica y tan diversa llevando el mensaje de la importancia de sentirnos orgullosos de nuestra cocina”, dijo la ganadora del año anterior.