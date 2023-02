¿Cómo se llama la pieza de plástico de las pizzas?

La Real Academia Española (RAE) enfatizó que no hay un término concreto para referirse a dicho artefacto, lo que hay son distintas denominaciones posibles y válidas. Entre las más comunes se encuentran:

- Guardapizza: ya que sirve para guarda la pizza, hablando en el sentido de que puede preservar algo de un daño que le puede sobrevenir.

- Salvapizzas.

- Trípode.

- Mesita de la pizza.

- Cosito de la pizza.

Sobre la última denominación, puede llegar a parecer general, pero dado que no existe un nombre específico, ha tomado popularidad en algunas regiones hispanohablantes, tal es el caso de México. La RAE añadió que el hecho de que el término guardapizza no exista en el Diccionario de la lengua Española, no quiere decir que no sea válido.

¿Cuál es la función de dicho artefacto?

El utensilio fue inventado y patentado durante la época de los 80′s, pensado principalmente para la pizza que se entrega a domicilio, ya que cumple con un papel fundamental en el proceso de transporte de este tipo de alimentos.