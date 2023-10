Consumo en casa

Tendencias en alza

Delfino cree que en Colombia está tendencia va a crecer en el futuro y va reflejar lo que se está viendo en el mundo. Por ahora estas bebidas sin alcohol están circunscritas a la cervecería industrial por los procesos tecnológicos que se requieren para su producción, pero es posible que en unos años veamos cervezas artesanales sin alcohol.

También está en pleno crecimiento los cocteles de cerveza.

Se recomienda: ¿Por qué celebramos el Día Internacional del Café el 1 de octubre?

“La cerveza como coctel no es cerveza, es otro tipo de experiencia, pero está bien de vez en cuando tomarse un refajo, una michelada, un radler (cerveza con limonada o con gaseosa blanca), o como me gusta a mí, con Aperol. Estos cócteles ayudan a que personas que no han probado cerveza o no les gusta, la prueben y entren al mundo cervecero”, explicó Delfino.