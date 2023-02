¿Cuáles son los cocteles preferidos por los santandereanos?

¿Cómo identificar a un buen bartender?

- No olvidar de dónde viene. “Ni la información ni las experiencias nos hacen superiores a los que no saben cómo hacerlo. Es necesario recordar que de todos se aprende, que todos fuimos principiantes, por ende, siempre habrá a alguien a quien enseñarle. Háganlo con gusto”, considera.

- No beberse el negocio. “Es necesario quemar la etapa del desorden, respetar la zona de trabajo. Entender que no se toma mientras se labora”, comenta.

Los cocteles favoritos de los santandereanos

1. El tinto de verano y la sangría:

Son cócteles a base de vino, cítricos, fruta y una bebida gasificada, se han vuelto protagonistas en las mesas y en las barras.

El tinto de verano cautiva con un toque un tanto ácido y puede cambiar según lo que comamos. La sangría, por su parte, aunque han surgido muchas otras y de distintos sabores, es algo más dulce y suave.

2. Sodas a base de frutas:

Estas se encuentran dentro de la categoría de los mocktails, o bebidas sin alcohol. Se han posicionado como una bebida alternativa para quienes por alguna circunstancia quieren disfrutar de una buena bebida, sin estar bajo los efectos del alcohol.

Son bebidas burbujeantes y refrescantes que se pueden preparar fácilmente a partir de una jarabe de frutas.

3 . Cócteles clásicos:

Mojito, Margarita, Gin and tonic, Piña colada, Sex on the beach, Cosmopolitan. “Según mi experiencia, a los santandereanos a los que he tenido la oportunidad de prepararles, suelen preferir los cócteles dulces, con sabores refrescantes y con buen volumen alcohólico”.

Son aquellos cócteles que, aunque parecen sencillos, sus recetas son sagradas. Hacen parte del recetario universal de la coctelería y una mínima modificación podría estropear su esencia.