Diez alimentos ideales para sobrevivir al guayabo

La fatiga, la debilidad, la sed descontrolada, la sequedad en la boca, y el infaltable dolor de cabeza son las principales consecuencias de una noche llena de bebidas alcohólicas, sin control. Algunos esperan pasarse por alto estos síntomas, y salir ilesos del efecto que traen a la mañana siguiente unos grados de alcohol. No siempre es posible.

¿Qué hacer? No hay una fórmula mágica, ni una receta que cure rápidamente los síntomas. Según la médico Natalia Ramírez Barbosa, “el guayabo es un estado de deshidratación por el efecto del alcohol en el cerebro. Lo que hay que hacer es mantener una buena hidratación a base de sales de rehidratación como suero. Las bebidas como el Gatorade no reemplazan los electrolitos perdidos, y es muy dulce, así que no sirve”.

Aquí las recomendaciones de los expertos para que pueda devolverle a su cuerpo los nutrientes y agua que perdió.