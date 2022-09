$!Digital Food: el arte de contar historias desde los alimentos

Sin embargo, para Pamela Villagra, periodista y consultora en Turismo Gastronómico, el Digital Food tiene sus ventajas y desventajas. “Uno de los mayores beneficios es la amplificación del mensaje. Anteriormente, medios como la radio, la televisión y la prensa, tenían una cobertura escaza del aspecto cultural, folclórico y gastronómico y hoy, las plataformas digitales y redes sociales, han hecho que el mensaje culinario se globalice para descubrir las delicias que preparan los cocineros en el ámbito profesional, no solo en el restaurante local, sino lo que crea en las cocinas en Japón, India o Sudáfrica. Por otro lado, más que hablar de desventajas, hay que hacer un llamado a los medios e influenciadores, para que mejoren la calidad de sus contenidos y se le dé la mayor relevancia a la gastronomía, pues muchas veces, terminan publicado comunicados de prensa de restaurantes y olvidan el trabajo real que hay detrás de cada plato”.

Cantidad vs. calidad

La comunicación como ingrediente de atracción

Para los periodistas Villegas y Villagra, la evolución hacia lo digital ha sido un avance significativo en la gastronomía, lo que ha permitido compartir todo tipo de historias para seguir cautivando al público y mantener vivo un interés. Según Villegas, “hay medios especializados que logran generar buen contenido mientras que otros, solo apelan al espectáculo y la exageración como herramienta de posicionamiento e impacto mediático”.

De acuerdo con Villagra, la comunicación lo es todo y de allí la importancia de lograr contar buenas historias para exaltar el trabajo de los que están detrás de un plato de comida; cocineros, productores, etc. “Los Comunicadores nos hemos vuelto groupies y esto es un error porque no estamos generando contenido relevante. Estamos romantizando y no llegamos a los aspectos de los cambios comportamentales de consumo que necesitamos transmitir”.

Finalmente, los expertos destacan la responsabilidad y los valores que deben tener los creadores de contenidos en el desarrollo de material que beneficie la construcción de la gastronomía. “Si los artículos son escritos a partir de invitaciones para pagar favores, se pierde credibilidad y amplitud. Hay que cambiar la mirada, buscar nuevos ángulos, está en nuestra responsabilidad hablar cosas nuevas, no de lo mismo”, concluye la periodista Villagra.