El Té: ingredientes y beneficios clave para apoyar su hidratación

Es posible que no pienses en la importancia de la hidratación con regularidad, pero simplemente no podemos funcionar sin agua. Ocho vasos de agua al día es la cantidad recomendada para una persona promedio que no hace ejercicio.

Aquellos que llevan un estilo de vida activo deben consumir al menos 12 vasos por día, si no más. Es importante tener en cuenta que hay agua en los alimentos que comemos a diario, pero la mayor parte de la hidratación de nuestro cuerpo proviene del consumo diario de bebidas.

Con suficiente hidratación, el cuerpo humano puede funcionar de manera óptima. Pero sin una hidratación suficiente, el cuerpo sufre de diversas formas. Las personas pueden sentir los efectos de una hidratación insuficiente a través de dolores de cabeza, mareos, letargo, falta de concentración y sequedad de boca.

“Con el ritmo ajetreado de la vida moderna, las personas muchas veces optan por agua saborizada, bebidas endulzadas artificialmente o bebidas con cafeína altas en calorías. Las calorías líquidas, las bebidas extragrandes y el jarabe de maíz alto en fructuosa contribuyen al incremento de la megatendencia de sobrepeso y obesidad” afirma Luigi Gratton, M.D., MPH, Vicepresidente de Capacitación de Herbalife Nutrition.

Beber suficiente agua es importante, pero existen otras fuentes saludables de líquidos que pueden ayudar a mantenerte hidratado. Una opción es el té, la bebida más consumida en el mundo después del agua.

¿Cuáles son los beneficios del té?

Incluir una taza de té en tu día puede tener diversos beneficios. El té verde, el negro y el herbal contienen flavanoles y fitonutrientes que pueden brindar un apoyo antioxidante, un impulso de energía o ayudar a la relajación.