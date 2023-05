$!¡Récord! La impresionante cantidad de hamburguesas que se vendieron en el Burger Master

Las largas filas al frente de cada una de las hamburgueserías participantes y las cifras parciales que iba entregando Tulio Zuloaga daban a entender que la edición 2023 de Burger Master iba a romper marcas.

En los primeros tres días vendió 1.8 millones de hamburguesas. El festival se realizó entre el 15 y 21 de mayo en 25 ciudades y municipios de todo el país.

Tulio Zuloaga, creador y organizador del Burger Master, confirmó que este año se vendieron un total de 2.890.154 hamburguesas, que dejaron ventas por 57.000 millones de pesos.

“Esto no me lo imaginaba, tanto así que cuando me pasaron los primeros reportes pedí que los revisaron otra vez: son números maravillosos”, exclamó Tulio, al reconocer que no creía que este año fueran a superar lo de 2022.

“Había dicho que si llegábamos a los 2.000.000 me declaraba feliz”.