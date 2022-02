Hija de Marbelle habría golpeado a una mujer que le reclamó por no llevar tapabocas

“Inaudito. Hoy saliendo a trabajar me topé con Rafaella Chávez Ramírez nada más y nada menos que la hija de Marbelle. Le pedí se pusiera el tapabocas y recibí un golpe que me dejó incapacitada. ¿Quién puede ayudarme? SOS”, fue el mensaje de Campos en su cuenta de Twitter. En la misma publicación, la mujer compartió dos fotos en las que se ve como quedó su labio superior tras recibir el golpe.

“Ya en urgencias. Hay un video de lo sucedido pero la administración del edificio no lo quiere compartir. Pondré el denuncio penal por agresión y lesiones personales. La Policía tardó una hora en llegar y no la capturaron (a Rafaella Chávez) porque ya no estaba en flagrancia”, dijo.

La mujer se habría contactado con Graciela Torres, conocida como La Negra Candela, quien también denunció lo sucedido. La periodista compartió un video de Ana María Campos relatando lo sucedido.

“Estaba esperando el ascensor en el sótano del edificio Portal de Cedritos, cuando se abre el ascensor está ahí adentro la señora Rafaella Chávez Ramírez, estaba sin usar el tapabocas, llenó el ascensor de cajas de basura y comenzó a bajar”, describe Campos en su relato.

La mujer agrega en su relato que le preguntó a Rafaella: “¿No tiene tapabocas? y se volteó agresivamente a decirme ‘no, no tengo, no lo voy a usar y no me venga a hablar así como si fuera mi mamá’”.

Ante esa respuesta, la denunciante aseguró que le dijo “que era una norma del edificio y de salud pública a nivel nacional usar tapabocas en espacios cerrados y en zonas comunes del edificio”. “A eso me respondió que me lo metiera por el culo, que nunca iba a usarlo, que no le importaba absolutamente nada”, avanzó.

