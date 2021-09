Hoy J Balvin lanza su álbum más personal: ‘Jose’

Hoy J Balvin lanza tal vez el que será su álbum más personal, el cual llamo ‘Jose’.

Un disco con 24 canciones que construyó durante los meses de pandemia y exploró los ritmos más puros del reguetón, consolidando así letras y ritmos que nacen de su esencia.

Dentro de estos temas hay uno que se llama ‘Querido Río’, una composición que le hizo a su pequeño hijo recién nacido llamado Río. Pero además, justo ayer, el artista paisa mostró su lado más tierno y le compartió un mensaje a través de sus redes sociales a la madre de su hijo, la modelo argentina Valentina Ferrer. “Que Dios bendiga la madre de mi hijo, mejor madre no puede tener”, escribió J Balvin en la red en que tiene cerca de 10 millones de seguidores.

El artista conversó con algunos medios de comunicación y esto fue lo que contó frente a su nuevo lanzamiento.

¿Cómo fue la idea de creación del álbum y por qué lo llamaste Jose?

El proceso creativo fue durante la curentena, tuvimos todo un año para trabajar e hicimos 60 canciones. La gran mayoría fue en Medellin y otro pedacito en Miami. Es un álbum basado en lo que me gusta a mi como Jose, es el gusto que yo tengo por el género urbano y por la versatilidad que puedo tener, es como un playlist de lo que me gustaría escuchar de mi mismo, es decir, sería como el primer álbum que yo podría escuchar en mi carro, porque nunca escucho mis álbumes, pero este sí lo voy a escuchar, a parte que se llama Jose.

¿Cuál de las 24 canciones te costó más componer o grabar?

Con ‘Querido Río’ estaba pasando por un momento muy dificil y lloré muchísimo cuando la estábamos escribiendo, y obviamente eso nunca se olvida porque es una realidad lo que había escrito. Las otras canciones fluyeron muy fácil, pero con ‘Querido Río’ tuve un gran impacto.

¿Qué otros géneros te inspiraron para este álbum?

El dance soul, el bolero, dance music y el reguetón puro, perreo puro, también algunas románticas no tan de reguetón sino más contemporáneas.

¿Cuál es tu top 3 de canciones del álbum y por qué?

La primera es ‘40’ porque representa el reguetón del cual yo me enamoré y además porque tiene a uno de mis grandes amigos, Arcangel, dando un spech y yo considero que él es una leyenda dentro del género, la otra es ‘Billetes de 100’, me gusta mucho porque la hicimos con Myke Towers y porque también yo escucho muchísimo trap y me encanta Myke Towers y por último, ‘Vestido’ me gusta porque es como una vibra medio ‘cold play’.

El álbum ya se puede disfrutar a través de todas las plataformas digitales.