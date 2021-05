JLo y Ben Affleck,

A solo días de que Jennifer López y su exprometido, Ben Affleck, fueran fotografiados juntos dando un paseo por Los Ángeles, surgen nuevas noticias. Fuentes confiaron a People que la exprometida de Alex Rodríguez y el exnovio de la cubana Ana de Armas se dieron una escapada a Montana, donde pasaron “varios días” juntos.

Según dichas fuentes, la expareja fue fotografiada a bordo de un auto a las afueras de Big Sky, un resort de lujo ubicado en el poblado del mismo nombre y donde Affleck tiene una casa. Affleck iba guiando el auto y JLo viajaba en el asiento de al lado.

“Jennifer pasó varios días fuera de la ciudad con Ben. Ellos tienen una conexión fuerte. Todo ha sido rápido e intenso, pero Jennifer está feliz”, dijo otra fuente a People sobre López, de 51 años y Affleck, de 48, quienes fueron captados arribando este sábado al aeropuerto de Los Ángeles en un jet privado.

“Ellos tienen mucho amor el uno por el otro. Siempre se han admirado mutuamente”, contó recientemente otra fuente.

“Son amigos. Siempre han sido amigos y se han visto a través de los años” coincidió otra persona cercana a la pareja.

Este sería el tercer encuentro de la expareja en solo un par de semanas. Antes de ser vistos en Montana, JLo y Affleck fueron captados en el concierto VAX LIVE: The Concert to Reunite the World, transmitido el pasado sábado.