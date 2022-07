Abren becas para mujeres para estudiar desarrollo de software

Holberton es una academia nacida en Silicon Valley y traída a Colombia por Fundación Coderise en enero de 2019, tiene un programa semipresencial de Desarrollo de Software de 9 meses que pueden extenderse hasta 18. Para Holberton es claro que existe una brecha de género en la industria de la tecnología por lo que pretende formar a las mujeres de la región del Pacífico con becas para que estudien programación, sobre todo en zonas donde hay escasas oportunidades.

“Cada una de nosotras puede ser parte del cambio a través de estas becas y de programas de entrenamiento como el que ofrece Holberton, para realmente empezar a cerrar la brecha de género que actualmente tenemos. Invitamos a todas las mujeres de estos departamentos a aprovechar esta gran oportunidad que junto a la Fundación WWB Colombia estamos ofreciendo. Las invitamos a ser la próxima generación de mujeres de la industria tech en Colombia, este programa les cambiará sus vidas”, comentó Claudia Guzman, technical Director en Holberton Colombia.

Holberton se ha propuesto brindar a los participantes una metodología innovadora a través de diferentes herramientas que les permiten desarrollar tanto competencias técnicas como competencias emocionales para convertirse en Desarrolladores de Software que responden a las exigencias del mercado laboral en el mundo. Actualmente la academia cuenta con cerca de un 90% de empleabilidad, lo que podemos ver reflejado en historias de éxito en la que sus participantes se han ubicado laboralmente en cargos como Desarrolladores de Software en empresas nacionales e internacionales como Globant, PSL, Endava, Encora, Ayenda, Bancolombia, Davivienda, Banco de Occidente, Mercado Libre, Rappi, Skillshare y Torre con salarios promedios superiores a los 4 millones de pesos.

El programa de Holberton tiene una exigencia horaria alta lo cual requiere dedicación; por eso, aquellas mujeres que se ganen la beca de la Fundación WWB Colombia no tendrán que preocuparse por su sostenimiento mientras están estudiando. “En la Fundación, creemos en el poder transformador de las mujeres y conscientes de las brechas en STEM, apoyamos a aquellas mujeres que la carga del cuidado no les ha permitido explotar todo su potencial. Entregamos becas de sostenimiento durante los meses de la formación, por valor de 1 SMMLV, los cuales no son reembolsables, con el ánimo de que más mujeres puedan dedicarse a estudiar programación con la tranquilidad de estar recibiendo el recurso”, aseguró Ana Bolena Escobar, directora de Investigación de la Fundación WWB Colombia.

Con este proceso de formación en Holberton, las mujeres podrán acceder a mejores oportunidades laborales. Así mismo tendrán la oportunidad de estudiar sin pagar mientras terminan su formación, una vez terminen y consigan un trabajo de más de 3.5 salarios mínimos, deberán retribuir a la academia con el 17% de su salario por 42 meses.

“La experiencia con la beca de sostenimiento que me otorgó la Fundación WWB Colombia, puede describirse como esa palmadita en la espalda que a veces necesitamos para tomar el tan necesitado impulso de cambiar nuestra situación. Es sentirte apoyada y respaldada en el proceso de construcción de un futuro diferente. Ha sido poder despertar en la mañana tranquila sin tener que pensar en salir a hacer todo a la vez, trabajar, estudiar, ser mamá. ¡Porque sí! Somos capaces de hacerlo todo, pero no por eso tenemos que hacerlo solas. Eso ha sido lo que ser beneficiaria de la beca ha significado para mí. No tener que hacerlo todo yo sola”, Paula Carvajal, beneficiaria de una de las becas.

Los requisitos para poder aplicar a las becas son:

1) Ser mujer.

2) Vivir actualmente en estrato socioeconómico 1, 2 o 3.

3) Haber realizado el proceso completo de admisión de Holberton y pasar el periodo de prueba de los 30 días.

4) Pasar el proceso de selección de la beca que inicia al terminar el periodo de prueba del programa de entrenamiento (formulario/entrevista/comité evaluador).

Las personas interesadas en aplicar pueden ingresar a la página web de Holberton Colombia, donde también pueden encontrar más información sobre el programa. Las aplicaciones para esta cohorte cierran el 22 de septiembre de 2022.