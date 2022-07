Comprensión lectora: una limitación importante de algunos niños en etapa escolar

1. Mi hijo de 6 años lee de corrido, tiene buen tono y velocidad, pero termina de leer y no recuerda lo leído ¿qué está haciendo mal?

Ser fluido a la hora de leer no garantiza la comprensión lectora. Para comprender un texto escrito, además de transformar las letras en sonidos es necesario realizar un gran número de operaciones cognitivas destinadas a extraer el mensaje del texto. Para empezar, el lector tiene que realizar una serie de inferencias sobre hechos que no se dicen en el texto pero que son imprescindibles para la comprensión. También tiene que resolver anáforas (referencias a un término que se expuso con anterioridad en un texto), pues para no repetir las palabras se suelen utilizar pronombres (él, ella, éste, aquel...) y es necesario averiguar a quién se refiere.

Por otra parte, en los textos escritos el vocabulario que se utiliza suele ser más amplio que en la conversación oral. De la misma manera, las oraciones que forman el texto escrito suelen ser más complejas sintácticamente y más elaboradas que las empleadas durante una charla.

2. Mi hijo tiene 12 años y quiero que lea lecturas más complejas y sin imágenes pero que sean acorde con su edad, pero no quiere ¿Hay una edad específica para que el niño lea libros sin ilustraciones?

A los 12 años un niño ya debería compaginar la lectura de textos con imágenes tipo cómic con otros en los que la información sea más extensa, compleja y sin ilustraciones, para que estimule su imaginación. No hay una regla matemática que nos diga qué hacer para que pueda iniciar la aventura de leer este tipo de libros, sin embargo,muchas veces son los amigos que aconsejan tal o cual libro que termina enganchándolos.

Los padres (si son o fueron lectores habituales) pueden muchas veces dar consejos de libros que se convierten en motores para incentivar el placer en la lectura más allá de los cómics. Lo importante es descubrir aquello que puede llamar la atención del adolescente para animarlo a leer más texto (sin renunciar a las otras lecturas con imágenes).