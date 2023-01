Docentes aún tienen tiempo para aplicar en Participate Learning y trabajar en Estados Unidos

Muchos de los educadores colombianos creen que sí es posible. Esto sucede porque la experiencia de enseñanza internacional fomenta el desarrollo de habilidades complementarias y mejora el perfil profesional general de un docente. La Política Pública de Recursos Educativos de Mineducación establece que si bien el sistema educativo colombiano está trabajando en muchas áreas, un enfoque importante es la innovación de recursos educativos en el marco de los procesos de formación docente. Esto implica la investigación asociada para la enseñanza y, como consecuencia, la ampliación de los criterios profesionales de maestros y maestras.

Esta visión es compatible con el Programa Participate Learning, el cual es una oportunidad de intercambio cultural que ofrece a profesores bilingües de América Latina la alternativa de fortalecer sus habilidades como docentes en un entorno de habla inglesa y adentrarse en la estructura educativa de los Estados Unidos. Actualmente, el programa está aceptando solicitudes de educadores colombianos hasta el 28 de febrero a través de la página web participatelearning.com/teach-in-the-usa/.

Carolina Montealegre, una educadora de Barranquilla, Colombia, ha estado enseñando en los Estados Unidos con Participate Learning durante los últimos dos años, y afirma que esta experiencia ha contribuido a su desarrollo profesional y personal.

“Había oído hablar muchas veces de Participate Learning a través de compañeros de trabajo, pero no me había atrevido a venir sola, hasta que en una conversación con mi esposo decidí tomar la decisión. Lo que más me motivaba era poder mejorar mi inglés y el hecho de convertirme en embajadora de mi país. A veces pensamos que sólo los artistas y los famosos pueden hacerlo, pero los maestros fuera del país también somos ‘famosos’, esta experiencia nos permite compartir nuestra cultura y a la vez enriquecernos culturalmente”, afirma Montealegre.

¿Quién puede participar?

Participate Learning busca educadores con al menos dos años de experiencia continúa enseñando en centros educativos a tiempo completo. También deben tener un título académico que les avale, el carné de conducir vigente y ganas de vivir una experiencia profesional única enseñando en escuelas estadounidenses de estados como Carolina del Norte, Carolina del Sur o Virginia.

Como explica Ronald Ramírez, Gerente General de Reclutamiento para América Latina de Participate Learning, el proceso de reclutamiento al que pueden ingresar maestras y maestros colombianos está enfocado en encontrar educadores con el deseo de convertirse en “embajadores culturales de su país”.

Al ser seleccionado por el programa, se entra en una de las oportunidades de intercambio cultural para profesores más reconocidas de todo el mundo, con la posibilidad de trabajar en Estados Unidos hasta 5 años. Además, el profesor recibirá apoyo durante el proceso de inmigración y mudanza a Estados Unidos, para que todas sus habilidades estén enfocadas en cumplir con sus deberes profesionales de la mejor manera posible.

El educador puede viajar individualmente o con su cónyuge e hijos, ya que Participate Learning ofrece la posibilidad de que su familia también cuente con visas para permanecer en Estados Unidos durante el tiempo que dure el intercambio, e incluso la pareja puede optar por un permiso de trabajo que le dé la opción de trabajar legalmente durante el tiempo que permanezca en Estados Unidos.

Desarrollo profesional

Una característica constante del programa Participate Learning es que anima a los profesores contratados a mantenerse actualizados profesionalmente. Ejemplos de este desarrollo son la plataforma de aprendizaje profesional en línea de Participate Learning, así como la oferta de cursos que buscan aumentar las competencias de los educadores, el acceso a recursos didácticos y los entornos de colaboración entre pares que permiten el intercambio de experiencias culturales.

Además, los educadores que completan el proceso de selección tienen la oportunidad de formar parte de “Comunidades de Práctica” en las que los profesores cuentan con el apoyo de colegas de todo el mundo para resolver los retos que surgen en el aula a medida que los educadores aprenden a enseñar en una nueva cultura. Este acceso a recursos y formas de pensar multiculturales amplía aún más las competencias de los participantes.

Para más información, visite participatelearning.com/teach-in-the-usa/.