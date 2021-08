Educación, empleo e involucramiento ciudadano, son las mayores necesidades de los jóvenes colombianos

En Colombia los jóvenes de 14 a 28 años representan el 22% de la población, es decir, cerca de 11 millones de jóvenes, de los cuales más de 3 millones para el año 2020 no estudiaban ni trabajaban y cerca de 2 millones 500 mil trabajaban en empleos informales, lo que significa que el 45% de los jóvenes en el país no accedieron a oportunidades educativas o de empleo formal.

Para el año 2020 más de 200 mil estudiantes en Colombia desertaron del colegio.

Según el informe de la Red de Ciudades Cómo Vamos, solo 4 de cada 10 jóvenes de 18 a 25 años han oído hablar de los mecanismos de participación ciudadana y solo el 21% manifiestan estar satisfechos con la participación y consulta ciudadana; es por esto que la Fundación Corona se ha dado a la tarea de escuchar en la voz de los jóvenes lo que está pasando e involucrarlos en todo el proceso de la formulación de sus intervenciones sociales, ya que el 75 % de los jóvenes sienten que los políticos no atienden sus ideas y solo el 30% confían en las instituciones.

En el año 2020, menos del 20% de los jóvenes participaron en espacios virtuales de participación ciudadana.

La fundación promueve herramientas y tácticas por medio de estrategias como la Orientación Socio Ocupacional (OSO), que busca brindar el acompañamiento que necesitan los jóvenes para la toman decisiones en sus procesos de transición, ya sea de la educación media a la terciaria o al empleo, dado a que el 50% de los jóvenes no reciben ningún tipo de orientación y el otro 50% recibe orientación de muy baja calidad. Al no recibir una orientación, ni información suficiente para tomar una decisión acertada sobre su futuro, se ven obligados a desertar o a no saber cómo afrontar los cambios que están viviendo.

Desde la línea de la Educación para la Participación Ciudadana, se han trabajado proyectos de formación, orientados a las acciones colectivas, que fortalezcan las habilidades y conocimientos de los jóvenes líderes de los territorios, con el fin de disminuir las barreras que limitan las formas de involucramiento ciudadano efectivo y le restan legitimidad a la democracia.

A nivel nacional y en el marco del Laboratorio de Innovación Social Adaptativo (LISA), se están formando a jóvenes para que fortalezcan su capacidad de diálogo social y puedan trabajar por la transformación de sus territorios. El foco está justamente en jóvenes interesados en desarrollar sus capacidades y materializarlas en proyectos con un enfoque juvenil que contribuyan a su bienestar.

“Necesitamos diálogos que sean realmente generativos, que pasen de entender lo que ya sabemos, a generar una empatía con los jóvenes, a lograr transformar esa visión de lo que están viviendo, de lo que están sintiendo, de lo que están necesitando y de lo que quieren. Es el momento para enfocarnos en ellos, conocer sus necesidades desde las diferentes perspectivas, porque los casi 11 millones de jóvenes del país, están contando sus necesidades, las barreras a las que se han tenido que enfrentar, pero también están unidos con la intención de crear un tejido social diferente con una visión de futuro y de co-construir el país que quieren ver” puntualizó Daniel Uribe, Director Ejecutivo de la Fundación Corona.