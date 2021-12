Extranjeros con esquemas completos de vacunación podrán entrar a Nueva Zelanda a partir del 30 de abril del 2022

Las tres anteriores etapas buscan mitigar el riesgo a un nivel medio. Los viajeros que no cumplan con los requisitos de estas etapas, se les permitirá ingresar al país con el antiguo modelo de confinamiento(MIQ) que ha usado Nueva Zelanda para la contención de la pandemia. Este modelo consta de siete días de aislamiento vigilado por el gobierno y tres de aislamiento en casa. Esto incluye aquellos que no cumplan con los requisitos de vacunación, incluídos los ciudadanos de Nueva Zelanda no vacunados y que vienen de países de muy alto riesgo.

“Siempre hemos dicho que el país se abriría de una manera controlada, y esto comenzó reduciendo a la mitad del tiempo el aislamiento obligatorio (MIQ). Mantener siete días de aislamiento para viajeros con esquemas completos de vacunación es una parte importante de la estrategia de reconexión dando garantías de seguridad. Estos requisitos seguirán siendo revisados de acuerdo al riesgo que representen los viajeros que ingresen al país”, dijo el ministro.

“La pandemia sigue con aumento de casos en Europa y otras partes del mundo, por eso debemos ser cuidadosos a la hora de reabrir la frontera”, comenta.

El director ejecutivo de Education New Zealand (ENZ), Grant McPherson ha acogido con satisfacción la iniciativa del gobierno de Nueva Zelanda para abrir las fronteras a los estudiantes internacionales.

“Son grandes noticias para el sector de la educación internacional. Mantendremos actualizados a los actores del sector a medida que aprendamos cómo funcionan las nuevas medidas tomadas por el Gobierno”, dijo el director.

El gobierno de Nueva Zelanda dará a conocer más detalles sobre cómo se implementará el auto aislamiento a su debido tiempo. 1. Habrá orientación sobre cómo las personas pueden viajar desde su aeropuerto de llegada hasta su ubicación de auto aislamiento y los requisitos para los lugares donde pueden autoaislarse.

Para más información, lea media release from COVID-19 Response Minister Chris Hipkins – Reconnecting New Zealand – the next steps.

Para conocer la última información oficial del gobierno de Nueva Zelanda consulte el siguiente enlace covid19.govt.nz