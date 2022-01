La juventud colombiana no está “despolitizada”, afirma nuevo estudio

A través del desarrollo de grupos focales, con jóvenes entre los 16 y 24 años de todas las tendencias políticas en Colombia, Argentina, Brasil y México, la organización publicó un estudio que demuestra que se trata de una generación que está alejada de la política tradicional y que no confía en los partidos políticos, pero que se siente identificada por causas comunes como la protección del medioambiente, el feminismo, la lucha contra la desigualdad y los derechos LGBTQ+.

De acuerdo con una investigación realizada por la organización filantrópica Luminate, los jóvenes en Colombia y Latinoamérica no se encuentran despolitizados como se tiende a pensar, sino que simplemente se encuentran politizados de formas alternativas.

También se evidencia una profunda desconexión con los políticos tradicionales y con la institucionalidad, pues consideran que no responden a los intereses de los ciudadanos ni a la realidad que vive el país.

En Colombia, particularmente, se evidenció que los jóvenes creen, en principio, en la democracia y en el voto, al considerarlos mecanismos que permiten generar cambios y renovar políticas y propuestas. Sin embargo, se sienten desconectados con los políticos tradicionales y con la institucionalidad, pues consideran que no responde a los intereses de los ciudadanos ni a la realidad que vive el país.

“Durante este proceso de investigación, los jóvenes colombianos nos mencionaron que tienen una profunda desconfianza en instituciones como el Congreso, el poder judicial, el Ejército y la Policía, percepción que está asociada a fenómenos como la corrupción y a la falta de atención a los intereses de los ciudadanos. De igual forma, no se sienten bien representados por los políticos tradicionales. Según ellos, un líder político debería caracterizarse por ser transparente, honesto, ético, auténtico, innovador y por escuchar a los jóvenes” explicó Felipe Estefan, director para América Latina de Luminate.

Otro aspecto que destaca Luminate en su estudio, es la manera en la que se informan los jóvenes colombianos sobre temas políticos, mostrando una predominancia hacia las redes sociales y los influenciadores. No obstante, tienen un alto nivel de desconfianza sobre el uso que le dan las personas a estos medios de comunicación para hablar de política, pues consideran que todas las ideas publicadas son basadas en suposiciones y falta de investigación sobre los temas.

Por otro lado, con relación a aspectos de representación política, los jóvenes de derecha entrevistados no tuvieron ningún problema en denominarse de tal corriente, mientras que los jóvenes de izquierda no se autodenominan como tal; algunos llegaban a mencionar afinidad con esa tendencia ideológica pero no hubo ninguna afirmación concreta “yo soy de izquierda”.

Se piensa que ese fenómeno se puede dar por diversos factores: 1) La imprecisión del espectro político ideológico en Colombia, 2) La estigmatización de la izquierda, al vincularse con las guerrillas, 3) La falta de fuertes figuras políticas además del candidato Gustavo Petro 4) Una no afinidad real a las propuestas del espectro político vigente, convirtiéndose en el surgimiento un nuevo posicionamiento político de los jóvenes.