Llega Happiness University 2021: un espacio de aprendizaje e inspiración por Be Happy Fest

Cada vez se suman más Habitantes Be Happy, quienes se suben al escenario a compartir sus historias de vida: reales, inspiradoras y con un mensaje contundente que, sin lugar a dudas, buscan brindar herramientas de aprendizaje. A través de ellos, los asistentes pueden aprender de la filosofía del festival como un estilo de vida, la razón del por qué ha sido creado y por qué busca inspirar a todos los que participan en él.

En los 6 años de trayectoria, el Be Happy Fest descubrió que muchas personas no sólo querían seguir asistiendo a cada versión, sino que también buscaban hacer parte de él e inspirar a otros, convirtiéndose en Habitantes Be Happy con sus pasiones y sueños. Es por esto que apoyados por Innpulsa, nace Happiness University, donde a través de 5 módulos durante 2 meses, los asistentes recibirán las mejores herramientas de felicidad y todo lo que el festival tiene para enseñarles.

Cada módulo será interactivo, tendrá una temática distinta y contará con grandes expositores, entre los cuales está la actriz Carolina López, la cantante Pedrina, Marce La Recicladora, la Cofundadora de Bodytech Gigliola Aycardi, Pablo Vélez el Cofundador de Home Burgers, Curioseame Podcast, entre otros grandes personajes que creen completamente en este espacio inspirador. Además de ser muy enriquecedores, estos módulos también serán espacios muy divertidos y entretenidos.

Happiness University se llevará a cabo todos los miércoles de 8:00 pm a 10:00 pm desde el próximo 13 de octubre, que inicia el primer módulo, hasta el 9 de diciembre que culminará con el módulo 5, un espacio enfocado en responder la gran pregunta: ¿Cómo lograr tus sueños?

Todo se llevará a cabo de forma virtual y quien dará apertura al primer módulo será el creador del Be Happy Fest, Julien Gustave Roche, a través de una de sus charlas, las cuales siempre han sido protagonistas en cada versión del Festival por su gran impacto en los asistentes.

“El objetivo del Be Happy no es llenar el festival de personas, o escenarios de artistas, el objetivo es impactar positivamente muchas vidas, y creemos que esa filosofía que nos inspira diariamente, podemos transmitirla a través de Happiness University”, asegura Julien Gustave Roche, fundador del Festival y de Happiness University, quien además invita a todas aquellas personas que quieran hacer parte de este espacio a inscribirse gratuitamente en www.behappyfest.com.