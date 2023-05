Minciencias y Colfuturo seleccionan 82 santandereanos para hacer maestrías y doctorados en el exterior

Estos recursos incentivan en los profesionales el interés por la generación de nuevo conocimiento que permita resolver las necesidades y problemáticas de las regiones.

Las áreas de estudio más demandadas fueron Ingeniería (24 %), Administración (16 %), Ciencias Sociales (10 %), Derecho (8 %) y finalmente, Ciencias Agropecuarias y del Medio Ambiente (6 %).

El beneficio que reciben estos colombianos es un crédito educativo que puede ser condonable por hasta el 80%. Los países preferidos por los beneficiarios son Reino Unido, Estados Unidos, España, Australia y Alemania, que concentran el 69 % de las solicitudes, mientras que las universidades más demandadas son Politecnico di Milano, University College London (UCL), London School of Economics & Political Science (LSE), Technical University of Munich (TUM) y The University of Queensland (UQ).

El 15 de junio, a las 6:00 p. m., se realizará la proclamación virtual de los profesionales que dejarán su huella en el país gracias a la oportunidad que tendrán de cursar sus maestrías y doctorados en universidades internacionales de primer nivel. El registro al evento pueden hacerlo en www.colfuturo.org