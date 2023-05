Niños y niñas en diferentes regiones del país aprenden sobre empoderamiento y equidad de género

Cargill realizó una jornada de voluntariado con niños y niñas de la Institución Educativa Rodrigo Lloreda, ubicada en el corregimiento El Carmelo, Candelaria en el Valle del Cauca. Esta alianza pedagógica liderada por United Way Colombia, permitió que más de 100 estudiantes de Valle del Cauca, Bolívar, Santander y Bogotá pudieran acceder de manera simultánea a un espacio lúdico y de concientización, cuyo objetivo es fortalecer el tejido social a través del empoderamiento femenino y la igualdad de derechos.

De acuerdo con el Ranking Global de la Brecha de Género para el 2022, Colombia tiene una brecha del 71%, lo que se traduce en que el 30% de mujeres en el país se encuentran en desventaja frente a sus pares hombres.

Colombia ha avanzado en temas de equidad de género respecto a la creación de políticas públicas que buscan garantizar los derechos de las mujeres para generar espacios más equitativos, no obstante, aún existen desafíos en cuanto a la implementación y sensibilización para que las niñas y mujeres puedan acceder a estos espacios. Por este motivo, estas actividades abren la posibilidad de generar conversaciones acerca de esta realidad y la importancia de generar transformaciones reales al respecto.

De igual manera, se invita a los participantes a ver el mundo sin barreras para las niñas y mujeres, reflexionando así, sobre las oportunidades de construir escenarios más equitativos.

“Soy Fantástica”, la iniciativa de voluntariado realizada con los estudiantes consiste en una serie de actividades lúdicas, en las cuales, mediante la escritura, los relatos, los dibujos y la construcción de un personaje; que se trata de un superhéroe el cual representa cómo los niños y niñas se caracterizan a sí mismos, se busca sensibilizar a los voluntarios y estudiantes para generar transformaciones culturales.

“Haber tenido la oportunidad de participar en el voluntariado y conectar con niños y niñas mediante un recurso tan importante cómo lo es la educación, me demostró que entre todas y todos podemos ayudar a las y los demás a que descubran por qué son fantásticos, en mi caso me di cuenta que lo que me hace fantástica es la empatía” agregó Diana Huertas, quien fue una de los 88 voluntarios que participaron durante la jornada.

Para Cargill es primordial ampliar los espacios de participación e influencia con las comunidades, para que todos los colaboradores puedan contribuir, desde su mejor versión, a apoyar al desarrollo sostenible, resiliente y accesible del sistema alimentario en el mundo, por eso, sus trabajadores se unieron en las diferentes regiones del país para realizar está gran jornada que busca reducir brechas y seguir cumpliendo con el propósito de la compañía de nutrir al mundo de manera segura, responsable y sostenible.

“Con nuestros aliados buscamos concientizar a las niñas y los niños sobre la importancia de la equidad de género, gracias al trabajo colaborativo de los voluntarios de Cargill se desarrolló una experiencia transformadora llamada ‘Soy Fantástica’ que nos invita a construir un mundo mejor y generar compromisos por las transformaciones culturales, empoderando a niños y niñas, y convirtiéndoles en actores de cambio social” concluyó Cristina Gutiérrez de Piñeres, directora ejecutiva de United Way Colombia.