Se abren 5.000 cupos para jóvenes de bajos recursos que quieran capacitarse gratuitamente en temas tecnológicos

Con el fin de reducir la brecha de talento que existe en Colombia y en el resto América Latina, Oracle, la compañía tecnológica, ha lanzado ONE (Oracle Next Education). El programa gratuito que busca formar a más de 40 mil jóvenes en la región y a 5 mil en Colombia en temas de programación, front end, lenguaje Java y soft skills.

Con este nuevo proyecto, la tecnológica quiere contribuir con la creación de oportunidades, la formación de futuros profesionales y con el desarrollo social en los países latinoamericanos. Además de apoyar a aquellos jóvenes de bajos recursos que todavía no han podido acceder a la educación superior.

Para ser parte de este programa, que tendrá una duración de 6 meses, los interesados deberán completar un formulario en línea teniendo en cuenta requisitos importantes que los acrediten para ser parte de ONE. Algunos de estos son ser mayor de 18 años y no tener acceso a educación pagada. Las inscripciones pueden realizarse a través de https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education y estarán abiertas desde el 9 de noviembre de 2021 hasta el día 22 del mismo mes.

Cabe resaltar que este programa llega a Colombia, luego de haber sido altamente exitoso en Brasil. Este piloto previo a la expansión en el resto de la región cuenta con 4.500 que ya cursaron o están cursando distintas materias a través la plataforma. Para quienes participaron significó un momento de aprendizaje y una puerta a un sector que creían lejano. Así define Júlia Santos su participación en el programa “un proyecto maduro, con mucho contenido y al mismo tiempo contenido intuitivo y fácil de aprender. Hoy ONE me permitió trabajar en Bayer, una empresa colaboradora que está totalmente alineada con mis principios. Lo recomiendo a todos a participar”, dice.

Para Luiz Okuzono, ONE fue una oportunidad para reinventar su carrera. Licenciado en Informática, fue a través de la ONG socia Labora, dirigida a mayores de 50 años, que conoció el curso. “Los nuevos conocimientos que adquirí me permitieron seguir trabajando con la tecnología y me abrió las puertas para trabajar con un importante socio de Oracle, Infinity. Es un curso sumamente relevante y que se diferencia por el cuidado que la empresa tiene durante y después de la jornada”.

El objetivo es que, así como Julia y Luiz, haya más personas con oportunidades en toda la región, dándoles la posibilidad de insertarse laboralmente y aportar con mayor diversidad a las empresas en el futuro. Por eso, la misión de ONE es generar un desarrollo integral para que las personas salgan lo mejor preparadas posibles, tanto en lo personal, como en lo profesional. Por lo que incluye más de 330 horas de cursos que deben ser completados en seis meses, entre los que se encuentran lógica de programación, Java Jr, front-end y emprendimiento.

“Oracle tiene un propósito claro, que es transformar el mundo y empoderar a las personas a través de diversos pilares de acción, entre los que se encuentra la educación, la sustentabilidad, el emprendimiento y la inclusión. Por eso, quisimos conectar de manera concreta nuestro propósito con el negocio capacitando a 5 personas por cada contrato que firmemos en Latinoamérica como una forma de contribuir con las comunidades donde operamos”, explica Luiz Meisler, Vicepresidente Ejecutivo de Oracle Latinoamérica.

Por su parte, Gabriel Vallejo, vicepresidente de marketing de Oracle Latinoamérica, agrega que “creemos en el impacto que podemos generar como empresa, pero, sobre todo, el que nos corresponde como ciudadanos. Por eso, hemos edificado nuestros valores sobre una base que no divide el mundo corporativo del personal para aplicar lo que creemos en todos lados. Nuestros colaboradores de todas las áreas están trabajando como voluntarios en este proyecto y utilizamos toda su energía para generar impacto en la sociedad, porque se trata de entregar oportunidades a aquellos que quieran transformar el mundo en un futuro cercano y en una industria que está necesitando gente calificada”.

Es cierto que el sector de las tecnologías de la información está creciendo. El pronóstico de crecimiento en la industria de tecnologías de la información en América Latina es del 8% este año. Dado este número, existe una brecha de personas calificadas para realizar las funciones más diversas. Como parte integral de la promoción de la educación, ONE es una herramienta que puede colaborar en este sentido. En total, más de 40.000 estudiantes podrán graduarse de ONE al final del año fiscal de Oracle, mayo de 2022.

A cargo de la plataforma de e-learning se encuentra Alura, quien se ha asociado a Oracle para poner a disposición de los estudiantes la mejor experiencia de educación online. “El mercado de la tecnología necesita profesionales calificados y Oracle, una de las empresas de tecnología más grandes del mundo, creó ONE no solo con el objetivo de llenar este vacío para las empresas, sino también presentando una nueva perspectiva de futuro para las personas que no tenían esta oportunidad antes. Alura se enorgullece de apoyar y expandir una iniciativa con un propósito tan genial y que rompe las barreras para transformar la educación y la inclusión en el mercado laboral”, mencionó Paulo Silveira, CEO de Grupo Alura.

ONE también considera trabajar en colaboración con ONGs de todo Latinoamérica para atraer a más personas al programa. En esta etapa se ha sumado Junior Achievement, la organización educativa sin fines de lucro con mayor experiencia, expansión y crecimiento en el mundo que beneficia a más de 10 millones de estudiantes cada año con sus diversos programas y está en más de 100 países del mundo.

“Nos sentimos muy felices de colaborar con ONE en la región, porque es una iniciativa que comprende que los sectores vulnerables solo necesitan tener acceso a las oportunidades, y porque aborda la problemática del empleo desde la formación de habilidades”, destacó Hernán Zocco, director de Comunicaciones de Junior Achievement Américas, quien también agregó que “en una región sumamente desigual, donde el 40% de las empresas no consigue personal calificado para sus puestos de trabajo, pero a la vez -según un estudio propio que realizamos junto a Manpower- más del 80% de los jóvenes manifiesta tener dificultades para conseguir empleo, sin dudas reducir la brecha de habilidades es el primer paso para brindar soluciones concretas”.

La conexión con el mercado laboral es parte fundamental del programa. Para esto, Oracle ha invitado a empresas y organizaciones a ser parte del proyecto, de tal manera que podrán considerar a los participantes en eventuales procesos de selección. A la fecha ya se han sumado las siguientes empresas: Soluciones Globales (República Dominicana), Simétrica (República Dominicana), Sinergit (República Dominicana), C2S (Puerto Rico), Fusionworks (Puerto Rico), Suumtech (Costa Rica), Inretail (Perú) Coomeva (Colombia), Colsubisidio (Colombia) Entel (Chile), Bayer (Brasil), Ecommex (Brasil).

Jimena del Valle, Directora de Sostenibilidad y Medio Ambiente de Entel estuvo en el lanzamiento y comentó “estamos felices de poder participar de un programa que está tan alineado con el propósito de Entel. Para nosotros la educación en tecnología es fundamental, debido a que esta nos permitirá hacer frente a los desafíos del futuro. Nuestro propósito es acercar las infinitas posibilidades que da la tecnología para así transformar responsablemente la sociedad por esto nos interesa disponibilizar las oportunidades para todas y todos. La suma de esfuerzos a través de esta alianza con Oracle nos permite generar sinergias y lograr mejores resultados”.

Adicionalmente, Maria Rita Valencia, gerente nacional de Educación y Democracia en Coomeva agrega “desde hace muchos años hemos sido aliados de Oracle y con este programa nos sentimos identificados, porque desde Coomeva también trabajamos para el desarrollo de nuestra gente, nuestros afiliados y sus hijos. ONE ayudará a reducir el déficit de talento tecnológico que tenemos en el país y es una oportunidad para seguir capacitando a nuestra futura fuerza laboral para que al final del programa sean ellos quienes ocupen las ofertas laborales que están abiertas y que todavía no se suplen por completo”.