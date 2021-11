La artista paisa Karol G fue la artista que más impactó las redes sociales durante el pasado fin de semana.

Sus más de 43 millones de seguidores en las redes pudieron disfrutar de algunas imágenes de los dos conciertos más importantes de su carrera artística.

Sin embargo, el primero, realizado en el FTX Arena de Miami, con capacidad para 19 mil personas, estuvo marcado por un aparatoso accidente que Karol sufrió tras resbalar de las escaleras de la tarima. Su accidente fue tendencia en todos los portales del espectáculo, generando todo tipo de comentarios, pero principalmente mensajes positivos, pues ‘la nena de Medellín’ se levantó y siguió su show.

“Se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo”, dijo entre risas la artista poco después. “Pero nada, ustedes creen que yo les voy a dejar llenado este arena por primera vez en mi vida”, agregó la cantante, visiblemente emocionada.

Llegado el sábado, la paisa tuvo que realizar su concierto en Puerto Rico, no sin antes mostrar en sus redes algunos de los morados que quedaron después del gran golpe en Miami.

Sin embargo, Karol G marcó un hito en el Coliseo de Puerto Rico con un lleno total en su concierto, durante el que puso al público a “perrear” y ella misma no paró de bailar, pese a su aparatosa caída. En el primero de sus dos conciertos en el gran escenario de San Juan, la cantante deleitó a sus seguidores con éxitos como ‘Mi cama’, ‘Caramelo’, ‘El Makinon’ y ‘Tusa’, acompañados de un llamativo espectáculo audiovisual.

Karol G debutó con estas actuaciones en el Coliseo, considerado el escenario más importante del género urbano, y se convierte así en la primera artista femenina extranjera en vender por completo dos funciones consecutivas.

Según comentaron los organizadores del concierto, es también la primera artista del género urbano extranjero en llenar el Coliseo, cuyas entradas se agotaron en cuestión de minutos.

Ante el entregado público puertorriqueño, la colombiana aseguró que no le importaba esa aparatosa caída porque estaba en “el fucking Coliseo”.

En los recientes premios Latin Grammy, celebrados el pasado 18 de noviembre en Las Vegas, Karol G se llevó el galardón a mejor interpretación de reguetón por ‘Bichota’, otro de los temas que levantó a los espectadores del Coliseo.