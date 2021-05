La actriz Lina Tejeiro llega recargada para la segunda temporada de la exitosa comedia de Netflix, ‘Chichipatos’. Con la energía y simpatía que la caracteriza, Tejeiro habló con Vanguardia sobre su actuación. “Estoy muy feliz con este gran personaje. Para esta temporada llego con muchas más apariciones en pantalla y esto me hace muy feliz, era un sueño que tenía de llegar a una plataforma como Netflix, esto le da una gran proyección internacional a mi carrera y qué mejor que hacer con una gran serie y de la mano de esta plataforma”, comentó Lina. Así mismo, aseguró que las grabaciones de esta nueva temporada, que está disponible desde el pasado 30 de abril, fueron muy divertidas. “Tenemos un elenco maravilloso, todos con un gran sentido del humor, hay una gran camaradería y en realidad nos divertimos mucho mientras grabamos. Todos son unos compañeros increíbles”.

Con casi 8 millones de seguidores en su Instagram y cerca de 3 millones en TikTok, Lina reconoce la importancia del trabajo en redes. “Procuro hacer contenido divertido, mover mis redes siempre, esto es muy importante para nuestra carrera y bueno, pues con los TikTok me ha ido muy bien, me divierto haciéndolos y les doy bastante contenido”. Lina asegura que se refugia en su familia. “A veces es difícil no caer frente a muchos comentarios negativos, en redes, en noticias, ser casi siempre la noticia de los portales de farándula por mi vida personal y no por mi trabajo, pero siempre es mi familia quien me levanta”.