En minutos Karol G

Maluma hace parte de una importante campaña mexicana que busca sembrar conciencia y festejar las diferencias de cada persona.

“Representaré a las millones de voces que escucharán celebrando las diferencias que nos unen. Esas diferencias que son suficientes para estar más juntos que nunca, lo mejor de la vida se celebra y no se explica”, comentó el paisa en medio de una rueda de prensa para medios de comunicación mexicanos.

Esta iniciativa se llevó a cabo gracias a una marca de vodka ruso que presenta su nuevo sabor; sin embargo, fue el mensaje perfecto para reflexionar sobre la necesidad de generar espacios de inclusión en diferentes escenarios de la vida y qué mejor forma de hacerlo que desde la escena musical, con un artista que ha proyectado ser uno de los más aclamados por los amantes del género urbano.

“Lo que pienses, lo que hagas, quién eres, no necesita explicación [...] En este mundo caben ellas, ellos, ‘elles’, cabemos todos y si no eres capaz de entenderlo no te lo voy a explicar”, puntualizó el artista que recientemente lanzó su colaboración junto a Reik ‘Perfecta’.

El artista ya aparece en diferentes anuncios publicitarios con el lema ‘No Te Lo Voy a Explicar’ (#NTLVE), posando junto a diferentes personas que tienen como característica principal su diversidad.