Margoth Velasquéz

La actriz bonaverense recibirá esta distinción por toda su trayectoria artística en la que ha participando en más de 50 series, 30 telenovelas y más de 15 películas.

“Yo no escogí. Yo fui una niña que enfrentaron a la vida y va descubriendo en su trasegar, el lugar donde la puso la sociedad”, aseguró Margoth Velásquez y agregó, “a mí me ha sorprendido gratamente este premio. Qué rico que una corporación como lo es el Festival de Cine de Cartagena y los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual me tengan en cuenta. Lo recibo con tranquilidad y con satisfacción”.

Desde muy temprana edad Margoth se vio inmersa en el espectáculo como espectadora, cuando viajaba con su familia, aún siendo niña, a Cali, Bogotá o Medellín y aprovechaban para ponerse al día con la oferta cultural. Eso despertó su interés por el teatro, pero también por la arquitectura, aunque ambas actividades generaban recelo en su padre. “Yo tuve siempre una atracción por el teatro, pero no pensando en ser actriz. Acudía como espectadora. Yo no puedo decir que de niña soñaba con ser actriz. Desde muy chiquitica tenía era la idea de la arquitectura”.

Sus inicios en las artes escénicas comenzaron a gestarse cuando entró al Incora (el Instituto Colombiano de la Reforma Agraria) como secretaria y con la finalidad de poderse pagar por sí misma sus estudios. La entidad fundada en el gobierno de Alberto Lleras Camargo ofrecía bienestar a sus empleados y entre ellos estaba un fórum cultural, que la llevaron a ganar experiencia al lado de grandes maestros.

“El Incora era como una niña consentida del gobierno, tenía un buen presupuesto tanto para la salud de sus empleados, como para la parte cultural. Ahí nació la idea de tener un fórum cultural que incluía danza, literatura, teatro, ajedrez y estudiantina que, en esa época, fue famosísima y de altísimo nivel musical. Cada grupo lo dirigía gente muy capacitada, por ejemplo, los coros los dirigía un maestro que se llamaba Luis Dueñas Perilla, el compositor de la danza ‘Negrita’”.

Los primeros pasos en el teatro fueron solo cuestión de tiempo para Margoth y en el que se quedaría trabajando por dos años consecutivos: “Un día me fui a ver los ensayos de teatro y terminé haciendo dos años de actividades, con comentarios muy positivos de mis compañeros. Fue entonces cuando el maestro Raúl Santa me preguntó si me dedicaría definitivamente a esto. Ahí me cuenta que piensa armar un grupo de teatro y me ofrece estar en él, nombrándome personas como Víctor Hugo Morant y Víctor Muñoz Valencia. A mí me dio mucho susto, pero me tranquilizó asegurándome que si me lo ofrecía era porque sentía que era capaz”.

Fue casi una década desarrollando su carrera en las tablas, donde participó en montajes como el de las ‘Bananeras’, una creación colectiva dirigida por Jaime Chaparro ‘Barbín’, a inicios de los años setenta, que abordada la masacre de los trabajadores de la Fruit Company en el país, ocurrida en 1928. También participó en obras como ‘La tinaja’, ‘Divinas palabras’, ‘Socorro de invierno’, ‘La zapatera prodigiosa’ y ‘La vida secreta de Robinson Crusoe’.