María Cecilia Botero habla de su participación en ‘Encanto’, la película de Disney

Un personaje perfecto para ser representado por una mujer que nació y creció en el país del ‘Encanto’, Colombia, y que gracias a su amplia trayectoria en el mundo de la actuación, con una voz dulce, representará la sabiduría y el amor que solo saben ofrecer las abuelas de esta tierra.

Se trata de la actriz y presentadora colombiana María Cecilia Botero, quien celebra sus 50 años de trayectoria en las artes escénicas con un nuevo reto, participar en una producción animada de Disney, siendo la voz en inglés y en español de la abuela Alma. Una oportunidad que, según la actriz, es única y por la que esperan muchos artistas para su vida profesional.

“Estoy muy feliz, porque durante mi carrera he sido presentadora, he participado en varias novelas y en muchos otros proyectos. Así que, uno ya con tanto tiempo en el medio dice: ya hice de todo, pero te llega un trabajo así, y es cuando uno dice: definitivamente sí me faltaba algo por hacer, y es esto”, expresó Botero.

La actriz, recordada por sus papeles en producciones como ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, ‘La ley secreta’ o ‘La venganza de Analía’, dijo sentirse dichosa ante la propuesta que Disney le presentó y confesó además que, a pesar de su larga trayectoria, aún le da nervios presentar un casting, más aún en un campo en el que nunca había trabajado.

La propuesta, según contó, llegó a sus manos en dos ocasiones, pero la primera vez la rechazó al no sentirse segura de participar. “La primera vez que me llegó la propuesta dije no, pues hacía mucho no trabajaba en inglés, así que mejor no. Pero, cuando me llegó por segunda vez la propuesta, dije “esto es para mí y hagámosle”, comentó Botero.

Las voces de los personajes fueron grabadas a distancia para mantener las medidas de bioseguridad. “Este tiempo de pandemia ha sido muy difícil para todos los que trabajamos en el mundo artístico, porque en las artes escénicas uno debe tener contacto con el otro. Sin embargo, lo que me motivó mucho a hacerlo es que estaría sola en el estudio, desde mi casa, mientras los directores me dirigían por Zoom”, manifestó la dama de la TV que ahora da voz a la abuela Alma. “Yo, cuando estaba interiorizando el personaje, pensaba en mi mamá, mi abuela y yo misma como abuela; es una experiencia muy bonita porque son mujeres fuertes, que buscan siempre lo mejor para sus seres queridos”, contó Botero.