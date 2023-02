Amantes de los gatos tendrían más posibilidades de encontrar el amor

Aunque no lo crea, un gato fue alcalde de Talkeetna, Alaska, durante 15 años. Su nombre era ‘Stubbs’. Y otro gato se postuló para alcalde de la Ciudad de México en 2013. Pixabay / VANGUARDIA

Por otro lado, 7 de cada 10 encuestados señalaron que en una aplicación de citas es importante revelar en la información del perfil si se tiene o no una mascota, así como se hace con el tema de los hijos. Incluso si usted no es de las personas que trata a los gatos como a sus hijos, es importante que revele esta información pues, según el estudio, las personas con gatos podrían tener más posibilidades de hacer “match”.

El estudio fue realizado por OnePoll para la marca World’s Best Cat Litter y los resultados de la encuesta también revelan que el 72 % considera que, en general, ser dueño de una mascota puede resultar “atractivo”.

Olvídese del estereotipo “la loca de los gatos”: una nueva encuesta sugiere que cuando se trata de romance, los dueños de gatos tienen más posibilidades de encontrar el amor según una investigación que comparó a mil estadounidenses que poseen gatos y mil que no, la encuesta encontró que los dueños de gatos tenían un poco más de probabilidades de entrar en una relación: un 92 % contra un 89 % de posibilidades para quienes no tienen gatos.

Problemas en el paraíso

Por supuesto, la encuesta encontró que las personas que aman a los gatos podrían salir con alguien que no los quiere mucho... pero no con alguien que los detesta abiertamente, como es lógico. Además, para estas personas una pareja alérgica a los gatos puede ser, sin duda, un gran problema para considerar una relación.

De manera interesante, los amantes de los gatos prefieren una pareja que no esté empleada a una a la que no le gusten los gatos, así que no queda duda de que el amor por los felinos influye de manera notoria al considerar a una pareja.

El estudio señala que esto se debe a que es posible que les atraiga una pareja que se quede en casa alimentando al felino y limpiando su caja de arena, ya que al 77 % le preocupa que las visitas puedan percibir un mal olor en casa a causa del gato.

La investigación se realizó del 17 de enero al 31 de febrero de este año.